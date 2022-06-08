На курортах Запорожья предложили создать всероссийскую здравницу

Власти освобожденной территории Запорожской области в ходе поездки первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в Бердянск выступили с инициативой о создании на базе местных курортов всероссийской здравницы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Вчера [в Бердянске] была встреча с [первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем] Кириенко рабочая, мы обсуждали как раз тот факт, что Россия приходит не просто на исторические земли, а делает это максимально предметно. Наша идея, которую я предлагаю и нас начинают слышать, – о необходимости формирования всероссийской здравницы на основе Запорожских курортов. Это Бердянск, Приморск, Кирилловка, это широкая линия побережья очень теплого, с профилем лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательной системы и кожных. Однозначно здесь можно сделать круглогодичный курорт», – приводит слова Рогова ТАСС.

Также он сообщил, что курорты Запорожской области смогут интегрироваться в существующую туристическую инфраструктуру на юге России. «Крым – это один вид отдыха, Краснодарский край – другой, Запорожские курорты – третье. Это все комплексно дополняется, потому что каждый из этих курортов может принимать определенную группу отдыхающих и восстанавливающих здоровье», – пояснил Рогов.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал, что Кириенко посетил один из детских лагерей. Кроме того, Рогов пояснил, что по итогам поездки первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в область поступают ряд звонков от российских чиновников, обсуждаются пути решения обозначенных проблем. «Идет масса звонков российских чиновников с предложениями и уточнениями, то есть они получили поручения от первого замглавы администрации президента РФ и делают свое дело. Это подтверждение того, что Россия – это страна возможностей, которые живущие на южнорусских землях люди получают», – сообщил Рогов.

Накануне первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь и Бердянск, осмотрел центр приема документов на оформление гражданства РФ, посетил продуктовые магазины, аптеки, ознакомился с ценами и номенклатурой товаров, побывал в порту. В тот же день и началась подготовка к проведению референдума о воссоединении Запорожской области с Россией, который пройдет до конца 2022 года даже при неполном освобождении территорий.

Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.

Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.

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