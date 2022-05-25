Запорожская область вернула герб времен Российской империи

Военный эксперт оценил желание Британии отправить боевые корабли в Одессу

«Появление в акватории Черного моря военных кораблей НАТО создаст дополнительную напряженность, поскольку рано или поздно они могут вмешаться в военный конфликт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей для «деблокирования» и сопровождения судов с зерном из Одессы.

«Британия, США и Евросоюз по сути ломятся в открытую дверь. Наш министр иностранных дел сказал недавно сказал: пожалуйста, вывозите зерно, только для начала разминируйте эти порты, поскольку они заминированы украинскими вооруженными силами», – напомнил доктор военных наук Константин Сивков.

«В данной ситуации договариваться нужно с Военно-морскими силами Украины и с Зеленским. Они должны открыть порт Одессы для вывоза зерна. На сколько мне известно, там заблокированы 78 иностранных судов, среди них есть и сухогрузы, на которые уже сейчас можно погрузить зерно и вывезти», – добавил эксперт.

Сивков обратил внимание, что под предлогом сопровождения судов с зерном британские военные корабли могут использоваться совсем для других целей. «Такие разговоры дают основания подозревать, что корабли в направлении украинских портов могут идти не пустыми, а везти тяжелое вооружение и бронетехнику», – отметил он.

«Другая сторона вопроса – это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Черного моря», – заметил военный эксперт.

«На сегодняшний день Турция заблокировала вход в Черное море для боевых кораблей иностранных государств, кроме стран черноморского бассейна. Это предотвращает появление здесь военных кораблей ведущих стран НАТО, что, конечно же, им не нравится», – подчеркнул собеседник.

«Если боевые корабли НАТО войдут в Черное море, может быть спровоцирован инцидент, в результате которого произойдет огневое соприкосновение ВМФ России и сил НАТО», – рассказал Сивков. Собеседник не стал исключать подобное развитие событий, поскольку, например, в прошлом году британский эсминец HMS Defender уже привлекался для провокаций у побережья Крыма, однако был изгнан из территориальных вод РФ в результате обстрела российскими пограничниками.

Эксперт предрек два сценария развития событий в таких условиях. «Либо корабли НАТО нанесут удары по нашим войскам и вынудят нас отвечать. Либо грубо нарушат наши территориальные воды и в ответ на требования покинуть их откроют огонь по нашим силам», – отметил он.

«В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдет в ядерную фазу», – резюмировал он.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например Египет.

«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.

Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.

Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.

В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.

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