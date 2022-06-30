В ДНР готовы принять обращение ЕСПЧ по наемникам

Донецкая народная республика готова принять официальное обращение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу приговоренных к смертной казни наемников, но будет решать – рассматривать его или нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается якобы беспокойства насчет судьбы осужденных британских наемников, то здесь Европейский суд по правам человека стоит перед выбором. Или же действительно проявить стремление к защите интересов британцев и направить нам официальное обращение по этому поводу. Мы взвесим все доводы и примем решение, рассматривать его или нет. Или же продолжать распространять свои медийные заявления, которые никому реально не помогут, зато полностью соответствуют нынешним европейским понятиям о правде и справедливости», – цитирует ТАСС Пушилина.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ заявил о своем решении принять обеспечительные меры в деле двух британских наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР. Суд призвал Российскую Федерацию «гарантировать, что приговор не будет приведен в исполнение».

Пушилин назвал это обращение циничным, так как Россия вышла из Совета Европы, и признала суверенитет государства и участвовать в решениях правосудия в ДНР может только по дополнительной договоренности.

Между тем, Кремль указал, что Россия более не обязана исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требующего гарантировать неисполнение смертного приговора британским наемникам в ДНР.

Главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в письме президенту России Владимиру Путину отец приговоренного к смертной казни марокканца Брагима Саадуна, Тахер Саадун заявил, что семья верит в справедливость правосудия в ДНР, называет сына жертвой манипуляций и промывки сознания, и попросил о помиловании.

Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

До этого глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что родственники наемника из Марокко Брагима Саадуна связались с его адвокатом и запросили возможность общения. По ее словам, этот запрос был удовлетворен.

Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам адвокатов, защита Пиннера обжаловала приговор и попросила кассацию смягчить наказание до пожизненного лишения свободы, остальные осужденные еще готовят жалобу. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.