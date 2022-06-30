Кремль указал на право России не исполнять постановлений ЕСПЧ по британским наемникам

Российская сторона более не обязана исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требующего гарантировать неисполнение смертного приговора британским наемникам в ДНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы имеете в виду британских наемников, которые попали в плен? Вы знаете, предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать. По поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой народной республики», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что в Кремле видели сообщения СМИ о том, что отец приговоренного к смерти марокканца Брагима Саадуна составлял обращение, но само обращение туда не поступало.

«Мы видели сообщения СМИ, но мы не видели самого этого обращения. Мы не знаем, оно направлялось, через кого, мы его не видели», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в письме президенту России Владимиру Путину отец приговоренного к смертной казни марокканца Брагима Саадуна, Тахер Саадун заявил, что семья верит в справедливость правосудия в ДНР, называет сына жертвой манипуляций и промывки сознания, и попросил о помиловании.

До этого психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

До этого глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что родственники наемника из Марокко Брагима Саадуна связались с его адвокатом и запросили возможность общения. По ее словам, этот запрос был удовлетворен.

Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам адвокатов, защита Пиннера обжаловала приговор и попросила кассацию смягчить наказание до пожизненного лишения свободы, остальные осужденные еще готовят жалобу. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.