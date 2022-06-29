Отец приговоренного в ДНР марокканца попросил Путина помиловать сына

В письме президенту России Владимиру Путину отец приговоренного к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна, Тахер Саадун заявил, что семья верит в справедливость правосудия в ДНР, называет сына жертвой манипуляций и промывки сознания, и попросил о помиловании.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что отец приговоренного к смертной казни в ДНР марокканца связался с арабской редакцией и попросил передать президенту России письмо, которое она дословно опубликовала. В письме отец осужденного марокканца попросил Путина посодействовать помилованию его сына.

В начале письма отец описывает, как его сын оказался на Украине. Он пишет, что сын выучил русский язык и хотел учиться в России, но «из-за материальных трудностей не смог поехать» в РФ и отправился на Украину. По словам отца, сын не сумел «правильно выбрать себе круг общения» и в какой-то момент его смогли «обманным путем привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе».

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы доверяем Вам и всем Вашим решениям. Также мы верим в справедливость правосудия в ДНР, верим политикам этой республики, учитывая позитивные заявления главы ДНР господина Дениса Пушилина, сделанные в отношении нашего сына», – говорится в письме.

«Глава ДНР предоставил нам возможность присутствовать на заседаниях апелляционного суда. Это является положительным обстоятельством, которое радует нас и весь арабский мир, следящий за судьбой нашего сына. Это обстоятельство радует всех арабов, которые, как и мы, считают, что наш сын Ибрагим – жертва манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно», – написал отец наемника.

Ранее психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

До этого глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что родственники наемника из Марокко Брагима Саадуна связались с его адвокатом и запросили возможность общения. По ее словам, этот запрос был удовлетворен.

Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам адвокатов, защита Пиннера обжаловала приговор и попросила кассацию смягчить наказание до пожизненного лишения свободы, остальные осужденные еще готовят жалобу. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.