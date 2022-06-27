В Госдуме поддержали поправку о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, а также одобрил наказание до семи лет лишения свободы за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне.

«Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», – указано в документе, передает ТАСС.

Также комитет поддержал наказание до семи лет лишения свободы за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне, соответствующая поправка была предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Поправкой предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ ст. 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Согласно документу, выезд из России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс.рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. При этом такое деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет.

Кроме того, за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ предусматривается штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до четырех лет. Такое деяние, совершенное организованной группой, также наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, новый проект закона, внесенный в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, предлагает наказывать россиян за участие в вооруженных действиях за пределами страны и против ее интересов заключением до 20 лет.