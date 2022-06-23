Боррель объяснил запрет Литвой транзита в Калининград

Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Ситуация с Калининградом – это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – цитирует ТАСС Борреля.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.

В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.