Власти Японии заявили, что изменили политику в отношении России из-за ситуации на Украине

Япония серьезно изменила свою политику в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, заявил премьер Японии Фумио Кисида в ходе дебатов лидеров политический партий перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля.

«После начала вторжения на Украину Япония несомненно серьезно изменила политику на российском направлении», – передает его слова ТАСС.

Кисида отметил, что это было одно из самых важных политических решений правительства страны. Также ключевыми решениями он назвал меры, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе ограничения на въезд в страну.

В ходе дебатов лидеры политических партий уделили внимание, прежде всего, экономическим вопросам. Премьер, который является председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), пообещал, что власти будут принимать меры для борьбы с ростом цен.

Кроме того, глава правительства добавил, что в рамках обсуждения новой редакции Стратегии национальной безопасности до конца этого года будут учтены вопросы повышения расходов страны на оборону. ЛДП предлагает поднять их почти вдвое с учетом планки в 2% в странах НАТО.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.