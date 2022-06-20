Венгрия предложила экспортировать зерно с Украины через свою территорию

Экспортировать зерно с Украины через территорию Венгрии предложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в ходе саммита глав МИД ЕС.

«Мы предложили пропустить и, более того, ускорить прохождение через территорию Венгрии любых партий продовольствия с Украины, предназначенных для различных частей мира, в основном в Северную Африку и на Ближний Восток», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которые публикует слова политика.

При этом точных цифр о количестве возможно перевозимого зерна не звучало. По словам Сийярто, на восточной границе республики может быть развернуто два транспортных узла во избежание заторов.

«Поэтому если какой-либо вид зерна или другой продукции будет экспортироваться с Украины на Ближний Восток или в Северную Африку через Венгрию, это может произойти быстро», – сказал он, добавив, что Венгрия обладает быстрым доступом к портам Юго-Восточной Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не препятствует поставкам продовольствия с Украины. До этого он называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.