Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Гидрометцентр: Температура в Москве превысит норму на несколько градусов
С 16 по 18 октября температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 6-7 градусов, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Температура превышает норму на 4 градуса. 16-го – на 6-7 градусов, 17 и 18 числа аналогично», – заявила Макарова, передает ТАСС.
По ее словам, с понедельника, 19 октября, положительная температурная аномалия начнет сокращаться до 2-3 градусов. Днем ожидается от 11 до 16 градусов, во вторник – от 8 до 13 градусов, преимущественно без осадков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя. Во вторник метеорологи сообщили о завершении золотой осени в столице. В воскресенье синоптики спрогнозировали поздний первый снег в Москве.