Небензя обвинил ООН в уклонении от фиксации преступлений Киева

Небензя заявил об уклонении ООН от фиксации преступлений Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организация Объединенных Наций уклоняется от фиксации преступлений украинских властей и выступает с голословными выпадами в адрес России, передает RT.

«Жертвой этой кампании стала и наша организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – сказал Небензя в ходе неформальной встречи членов Совбеза ООН по «формуле Арриа».

По словам дипломата, обсуждение кризиса на Украине в мировых средствах массовой информации и Совете Безопасности нельзя назвать объективным или всесторонним из-за скоординированной медийной линии западных спонсоров конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Василий Небензя назвал невозможным обсуждение кризиса с не признающими террор Киева странами.

В среду посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об известных ООН секретных тюрьмах на Украине.

Дипломатическое ведомство назвало абсурдными доклады миссии всемирной организации по правам человека.