Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Небензя обвинил ООН в уклонении от фиксации преступлений Киева
Небензя заявил об уклонении ООН от фиксации преступлений Киева
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что всемирная организация избегает фиксации преступлений киевского режима и выступает с необоснованными обвинениями в адрес Москвы.
Организация Объединенных Наций уклоняется от фиксации преступлений украинских властей и выступает с голословными выпадами в адрес России, передает RT.
«Жертвой этой кампании стала и наша организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – сказал Небензя в ходе неформальной встречи членов Совбеза ООН по «формуле Арриа».
По словам дипломата, обсуждение кризиса на Украине в мировых средствах массовой информации и Совете Безопасности нельзя назвать объективным или всесторонним из-за скоординированной медийной линии западных спонсоров конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Василий Небензя назвал невозможным обсуждение кризиса с не признающими террор Киева странами.
В среду посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об известных ООН секретных тюрьмах на Украине.
Дипломатическое ведомство назвало абсурдными доклады миссии всемирной организации по правам человека.