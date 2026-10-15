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В Индии родился ребенок с двумя головами
В индийском штате Одиша появился на свет младенец с редкой формой сиамских близнецов – двумя головами и одним туловищем, сообщили СМИ.
Как передает телеканал NDTV, ребенок родился 10 октября путем кесарева сечения у 22-летней женщины в госпитале города Берхампур, передает телеканал «360».
Врачи диагностировали у младенца редкую форму сиамских близнецов – дицефальный парапагус. У новорожденного две головы, одно туловище, общее сердце и одна печень. Вес ребенка составляет около 2,5 кг.
Состояние младенца оценивается как критическое, у него наблюдаются проблемы с дыханием, отсутствует анальное отверстие. Ребенка поместили в отделение интенсивной терапии, где врачи оказывают ему кислородную поддержку и продолжают обследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Нацреестр Нидерландов выявил 85 массовых доноров спермы с десятками потомков.