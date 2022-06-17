Эксперт оценил решение властей Британии выдать Ассанжа США

«В этом решении проявляется сближение позиций Лондона и Вашингтона. Сейчас британо-американские отношения активно укрепляются. Причем, происходит это и на двусторонней основе, и в рамках НАТО, и в составе созданного трехстороннего блока AUKUS», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее британское правительство решило выдать США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

«Можно спорить, насколько сыграла роль нынешняя политическая конъюнктура. Дело в том, что это в первую очередь судебное решение, а не результат работы исполнительной власти», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Тем не менее, что в этом решении британского МВД проявляется и нынешнее сближение двух стран.

«Не исключаю, что при экстрадиции Ассанжа его будет ждать пожизненное заключение. Американское правосудие не будет к нему благосклонно, учитывая тяжесть вменяемых обвинений. Правда, время то идет, приговор могут смягчить за счет истечения срока давности по некоторым статьям», – рассуждает эксперт.

«Сейчас, возможно, Ассанж попытается затянуть процесс, в том числе за счет обжалования решения британского МВД. Это даст ему еще какое-то время. Поэтому не стоит думать, что экстрадиция произойдет в ближайшие недели», – заключил Кортунов.

В пятницу глава министерства внутренних дел Британии Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает РИА «Новости» В WikiLeaks по этому заявили, что это стало «темным днем» для свободы слова. Также в заявлении WikiLeaks указано, что решение Пател будет оспариваться в суде.

«Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова. Напомню, в США Ассанжа ждут 175 лет тюрьмы. Как раз за журналистскую деятельность», – заметила представитель МИД Мария Захарова.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Власти штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Как известно, в декабре 2018 года президент Эквадора Ленин Морено получил от Великобритании письменные заверения о том, что Ассанж после ареста не будет экстрадирован в США. В январе 2021 года суд постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за состояния здоровья. Однако в декабре суд все же разрешил экстрадировать Ассанжа в США.