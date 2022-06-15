Песков: У Украины большие проблемы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Украины как у государства есть большие проблемы. При этом представитель Кремля не стал комментировать слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о перспективах украинской государственности.

«Я бы не стал комментировать это сообщение», – сказал представитель Кремля в ответ на просьбу дать оценку точки зрения Медведева, передает ТАСС.

Напомним, Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».

«Но мы знаем, что у Украины большие проблемы», – констатировал Песков.

«Это всем хорошо известно, и да – это можно констатировать, а главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обсуждать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», – пояснил свою точку зрения представитель Кремля.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.