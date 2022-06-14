В ДНР заявили об уничтожении двух командно-наблюдательных пунктов 56-й бригады ВСУ

За минувшие сутки Народная милиция Донецкой народной республики совместно с российскими Вооруженными силами уничтожила два командно-наблюдательных пункта 56-й бригады украинских войск и более 20 человек личного состава, сообщили в ведомстве.

«За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два батальонных командно-наблюдательных пункта 56-й мотопехотной бригады, две БМП-2, минометный взвод, установка РСЗО БМ-21 «Град», четыре автомобиля повышенной проходимости, более 20 человек личного состава противника. Сбито три беспилотника ВСУ2», – говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД