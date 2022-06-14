Ударом «Калибрами» уничтожен артиллерийский арсенал ВСУ в Черниговской области

Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное Донецкой народной республики (ДНР), Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР), а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского ЛНР», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля», – сообщил Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска (ДНР) и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Гусаровка, Большие Проходы, Малая Камышеваха Харьковской области, Апостолово Днепропетровской области, Донецк, Левковка, Яковлевка (ДНР). Кроме того, перехвачены: украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Вернополье Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО «СМЕРЧ» в районах населенных пунктов Донецк, Александровка (ДНР), Попасная (ЛНР) и Сухая Каменка Харьковской области», – отметили в российском оборонном ведомстве.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки (ДНР).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

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