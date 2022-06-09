Взгляд
9 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
Разделы

Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

Всемирный банк делает Россию виноватой в экономических проблемах США и ЕС REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration
Всемирный банк прямо винит Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет. Однако Запад явно льстит российской – шестой в мире экономике, которая якобы положила на лопатки в том числе американскую экономику. На самом деле США и ЕС используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы найти крайнего в неизбежном кризисе, запущенном американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля этого года. Подробности...
Перейти в раздел…

Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

Петр был великим и на полях сражений Владимир Вдовин/РИА Новости
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся правителей России – императора Петра I. По справедливости он вошел в историю под почетным именем «Великий». Главные достижения Петра общеизвестны, но одно из них, не столь часто упоминаемое, в текущей международной обстановке особенно актуально.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

На фронтах Донбасса ВСУ особенно быстро утрачивают свою живую силу и технику Станислав Красильников/ТАСС
Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, сообщила The New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек. Основные потери ВСУ несут сейчас в Донбассе и под Николаевом. И, как признают в украинском парламенте, главную угрозу для них представляет российская дальнобойная артиллерия.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Русский человек вне Родины перестает быть талантливым

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как защитить русских во всем мире

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Болгария: перелом в пользу России

Новая база Китая и риски для России

Будущее границы России с Украиной

Перейти в раздел…

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
    Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск Умер бывший командующий Балтийским флотом Егоров В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для Лаврова США и Европа обсудили возможность приобретения российской нефти
    Минобороны показало ночную работу РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации Поляки выступили против выплаты соцпособий украинским беженцам Греческий суд запретил конфискацию нефти из Ирана в пользу США Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
    Задержанный в марте СБУ одесский журналист Ткачев отпущен под залог Грузинские СМИ сообщили о гибели на Украине 15 наемников из Грузии На границе с Мексикой разбился конвертоплан морской пехоты США В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией

    самолет пятого поколения


    Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине

    «конец режима Зеленского»


    Адам Делимханов предположил срок окончания спецоперации на Украине

    заграница не поможет


    В России предрекли Украине снарядный голод

    Видео

    фокусы пропаганды


    Британия доказала лживость призывов к миру на Украине

    особый случай


    Чем опасен нулевой рост цен в России

    Защита православных святынь


    Террор ВСУ делает спецоперацию на Украине священной

    укрепление рубля


    США признали экономический талант России

    Конфликт Венгрии и Украины


    Венгры поставили Зеленскому диагноз

    громкое дело


    Игорь Мальцев: Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

    демографическая катастрофа


    Владимир Добрынин: Африканцы ведут Европу к самоубийству

    особая дипломатия


    Андрей Колесник: Как защитить русских во всем мире

    на ваш взгляд


    После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?

    Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

    На фронтах Донбасса ВСУ особенно быстро утрачивают свою живую силу и технику
    		   9 июня 2022, 13:10
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, сообщила The New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек. Основные потери ВСУ несут сейчас в Донбассе и под Николаевом. И, как признают в украинском парламенте, главную угрозу для них представляет российская дальнобойная артиллерия.

    Украина умалчивает о реальной ситуации на фронте и не предоставляет США достоверную информацию. Об этом в среду пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников.

    В материале сообщается, что власти в Киеве отказываются делиться информацией, которая может создавать впечатление, что они «могут не победить». «Правительство Украины не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они могут проиграть войну. По сути украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет американское издание (перевод «Ленты.ру»).

    Сообщается, что, кроме американских, также некие украинские официальные лица признали, что «не рассказали американцам всего». Даже с военачальниками США высшего порядка, включая министра обороны Ллойда Остина, украинская сторона делится только своими стратегическими целями, а не подробными оперативными планами.

    О том, что украинские войска быстро теряют живую силу, сообщил в среду на ежедневном брифинге и представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой народной республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов», – цитирует генерала РИА «Новости». Он уточнил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и более 20 единиц автомобильной техники.

    Генерал Конашенков несколько раз называл общую оценку потерь противника, подготовленную в российском оборонном ведомстве. Так, 2 марта он сообщил, что «среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека». А 16 апреля Конашенков отчитался о том, что безвозвратные потери армии Украины, Нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек. Тем самым генерал опроверг прозвучавшие накануне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери Украины не превышают трех тысяч. По мнению Конашенкова, «Зеленский боится говорить народу Украины» об истинных потерях.

    В Москве отнюдь не каждый день сообщают оценки потерь противника, но если суммировать данные из ежедневных сводок нашего Минобороны, то к началу июня безвозвратные потери среди украинских силовиков составили не менее 33,5 тысяч человек. Впрочем, считать данную информацию полной, конечно же, нельзя.

    Что касается Зеленского, то он на прошлой неделе признал, что ежедневные боевые потери Украины составляют 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными.

    В среду про большие потери ВСУ также заговорили и в украинском парламенте – правда, применительно не к Донбассу, а к Николаевской области. «Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают «Ураганы», включают «Грады», до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов», – пожаловался телеканалу «Украина 24» депутат Верховной рады Роман Костенко, добавив, что был тому свидетелем, хотя лично и не участвовал в боях.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев поясняет, что изматывающий огонь артиллерии психологически очень трудно переносим даже крайне опытными бойцами. «Подразделения, которые долгое время находятся под артналетами, потом надо непременно ротировать, иначе люди устают, не выносят давления – вплоть до того, что бегут с позиций, дезертируют или сдаются в плен», – сказал эксперт.

    «Сам по себе артиллерийский огонь труднопереносим. Ударная волна – неприятная вещь, все время давит. От нее надо прятаться, пытаться выжить.

    Но удары наносятся с разных сторон, переходят в резонанс. Все время надо перемещаться, а это подавляет волю, вызывает страх. Артиллерия воздействует на голову, уши – да на все тело. Звуковой удар тоже неприятный, поэтому человек, если он не обстрелян – а таких в ВСУ очень много, – фактически теряет самообладание и в чем-то даже волю к жизни, обмякает», – считает Перенджиев. 

    При этом преимущество в такой тактике имеет российская армия, потому что у ее артиллерии больше снарядов, а также выше меткость ударов. «У России больше искусства в артиллерийской дуэли. Здесь выигрывает тот, кто может первым поразить само орудие и расчет вокруг него. Нам помогает умение действовать нестандартно, быстро. У нас серьезные артиллерийские дивизионы», – пояснил собеседник.

    Доктор военных наук Константин Сивков добавляет, что в первую очередь артиллерией выбиваются самые опытные и обстрелянные солдаты, чье место потом занимают молодые и неопытные бойцы, а их эффективность существенно ниже.

    «В Николаевской области обстрелянных бойцов-то не осталось. ВСУ уже нечем достать даже до «Града» – а это всего лишь 20 километров, – и тем более до «Урагана». То есть приличной артиллерии в Николаеве, способной на ответный удар, не осталось вообще. Все боеспособные силы сейчас сосредоточены в Донбассе. А в тылу у них воюет слабо подготовленная и плохо вооруженная публика из территориальной обороны», – указал Сивков.

    Как могли «исчезнуть» 200 тысяч солдат

    Общие потери украинских силовых структур с начала боевых действий могут достигать 200 тысяч человек. Такое мнение выразил американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США. Генерал, слова которого приводит немецкое издание Linke Zeitung, отметил, что из поля зрения вашингтонских кураторов «исчезли примерно 200 тысяч украинских солдат». По его мнению, Киев либо сообщил Вашингтону фиктивные данные о своей мобилизации, либо части ВСУ, состоявшие из упомянутого количества солдат, просто разгромлены. При этом Белый дом желает знать истинное положение дел на фронте, а не получать от украинских коллег дезинформацию о российских потерях.

    Генерал также добавил, что у ВСУ не хватит боевой мощи, чтобы вернуть под свой контроль уже потерянные территории. Твитти убежден, что Россия в скором времени одержит верх. «Нет такого способа, с помощью которого украинцы смогут уничтожить или победить русских», – цитирует его РГ.

    Бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов допускает: если генерал Твитти имеет в виду не только убитых, но и раненых, то речь действительно может идти об «исчезновении» 200 тысяч украинских военных. «Когда человек, как говорят военные, «двухсотый», то есть мертв, эта цифра потом не пересматривается. А если человек ранен – таких называют «трехсотыми», – то он может попасть в статистику потерь несколько раз. Эта цифра всегда плавает, ведь одного и того же бойца могут ранить несколько раз. И тогда общее число выбывших из строя, если считать с начала спецоперации, действительно может достигать 250–300 тысяч человек», – предположил эксперт. 

    В Киеве, уверен Баширов, знают точное количество погибших и пропавших без вести военных, потому что каждый живой военный состоит на учете. «С ранеными история другая, он живой – он по-прежнему получает зарплату и боекомплект. Ведется дистанционный учет. Поэтому в части потерь цифра очень четкая. Если украинская часть отступает и человек не выходит на связь, то он считается погибшим», – подчеркнул собеседник.

    В своем Telegram-канале Баширов назвал в среду и совершенно точные цифры о потерях ВСУ, правда, не сообщив о происхождении такой информации. По его словам, «подтвержденные потери» убитыми среди солдат ВСУ – 50 127 человек (по состоянию на вторник 06 июня). «С пропавшими без вести – 61 451. С прогнозом по отсутствию данных из-за прерванной связи обмена данными еще плюсом тысяч 5–7», – написал политолог, добавив, что привел эти данные «для американцев, которые всем говорят, что не знают количество погибших солдат Украины».

    Баширов сказал газете ВЗГЛЯД, что получил эти данные от источника, «которого знаю лично, которому доверяю и который опирается на данные, сложенные из информации, которую получают наши военные и утечки со стороны Украины».

    Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает оценку генерала Твитти по поводу «двухсотых» и «трехсотых» вполне правдоподобной.

    «Очевидно, речь идет о потерях не только ВСУ, но и вообще всех бойцов всех силовых ведомств, включая тероборону и нацбаты. Разговоры про эти 200 тысяч ходят уже примерно неделю. Видимо, больше всего это расстраивает американских генералов. В Вашингтоне говорят: «Мы им помогаем, а они, вероятно, проигрывают. Зачем мы им даем оружие?» Они начинают понимать, что Украина – черная дыра», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

    При этом Хатылев не верит утверждениям Твитти о том, что кураторы из США в принципе могли «потерять» из виду столь крупные формирования ВСУ, поскольку на Украине находится слишком много военных инструкторов из натовских стран. «Ни Пентагон, ни Генштаб ВСУ не могут быть не в курсе. «Исчезнуть» такое количество людей не может. К примеру, группировка украинских сил в Донбассе составляет максимально 80 тысяч человек, они располагаются на площади порядка 120 квадратных километров. Представьте себе, где могли бы укрыться эти мифические 200 тысяч?» – риторически спрашивает российский военный.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •