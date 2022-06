О чем Россия и Турция могут договориться по Украине и Сирии Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь 9 июня 2022, 13:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Артур Приймак,

Рафаэль Фахрутдинов

Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, сообщила The New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек. Основные потери ВСУ несут сейчас в Донбассе и под Николаевом. И, как признают в украинском парламенте, главную угрозу для них представляет российская дальнобойная артиллерия. Украина умалчивает о реальной ситуации на фронте и не предоставляет США достоверную информацию. Об этом в среду пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников. В материале сообщается, что власти в Киеве отказываются делиться информацией, которая может создавать впечатление, что они «могут не победить». «Правительство Украины не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они могут проиграть войну. По сути украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет американское издание (перевод «Ленты.ру»). Сообщается, что, кроме американских, также некие украинские официальные лица признали, что «не рассказали американцам всего». Даже с военачальниками США высшего порядка, включая министра обороны Ллойда Остина, украинская сторона делится только своими стратегическими целями, а не подробными оперативными планами. О том, что украинские войска быстро теряют живую силу, сообщил в среду на ежедневном брифинге и представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой народной республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов», – цитирует генерала РИА «Новости». Он уточнил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и более 20 единиц автомобильной техники. Генерал Конашенков несколько раз называл общую оценку потерь противника, подготовленную в российском оборонном ведомстве. Так, 2 марта он сообщил, что «среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека». А 16 апреля Конашенков отчитался о том, что безвозвратные потери армии Украины, Нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек. Тем самым генерал опроверг прозвучавшие накануне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери Украины не превышают трех тысяч. По мнению Конашенкова, «Зеленский боится говорить народу Украины» об истинных потерях. В Москве отнюдь не каждый день сообщают оценки потерь противника, но если суммировать данные из ежедневных сводок нашего Минобороны, то к началу июня безвозвратные потери среди украинских силовиков составили не менее 33,5 тысяч человек. Впрочем, считать данную информацию полной, конечно же, нельзя. Что касается Зеленского, то он на прошлой неделе признал, что ежедневные боевые потери Украины составляют 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными. В среду про большие потери ВСУ также заговорили и в украинском парламенте – правда, применительно не к Донбассу, а к Николаевской области. «Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают «Ураганы», включают «Грады», до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов», – пожаловался телеканалу «Украина 24» депутат Верховной рады Роман Костенко, добавив, что был тому свидетелем, хотя лично и не участвовал в боях. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев поясняет, что изматывающий огонь артиллерии психологически очень трудно переносим даже крайне опытными бойцами. «Подразделения, которые долгое время находятся под артналетами, потом надо непременно ротировать, иначе люди устают, не выносят давления – вплоть до того, что бегут с позиций, дезертируют или сдаются в плен», – сказал эксперт. «Сам по себе артиллерийский огонь труднопереносим. Ударная волна – неприятная вещь, все время давит. От нее надо прятаться, пытаться выжить. Но удары наносятся с разных сторон, переходят в резонанс. Все время надо перемещаться, а это подавляет волю, вызывает страх. Артиллерия воздействует на голову, уши – да на все тело. Звуковой удар тоже неприятный, поэтому человек, если он не обстрелян – а таких в ВСУ очень много, – фактически теряет самообладание и в чем-то даже волю к жизни, обмякает», – считает Перенджиев. При этом преимущество в такой тактике имеет российская армия, потому что у ее артиллерии больше снарядов, а также выше меткость ударов. «У России больше искусства в артиллерийской дуэли. Здесь выигрывает тот, кто может первым поразить само орудие и расчет вокруг него. Нам помогает умение действовать нестандартно, быстро. У нас серьезные артиллерийские дивизионы», – пояснил собеседник. Доктор военных наук Константин Сивков добавляет, что в первую очередь артиллерией выбиваются самые опытные и обстрелянные солдаты, чье место потом занимают молодые и неопытные бойцы, а их эффективность существенно ниже. «В Николаевской области обстрелянных бойцов-то не осталось. ВСУ уже нечем достать даже до «Града» – а это всего лишь 20 километров, – и тем более до «Урагана». То есть приличной артиллерии в Николаеве, способной на ответный удар, не осталось вообще. Все боеспособные силы сейчас сосредоточены в Донбассе. А в тылу у них воюет слабо подготовленная и плохо вооруженная публика из территориальной обороны», – указал Сивков. Как могли «исчезнуть» 200 тысяч солдат Общие потери украинских силовых структур с начала боевых действий могут достигать 200 тысяч человек. Такое мнение выразил американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США. Генерал, слова которого приводит немецкое издание Linke Zeitung, отметил, что из поля зрения вашингтонских кураторов «исчезли примерно 200 тысяч украинских солдат». По его мнению, Киев либо сообщил Вашингтону фиктивные данные о своей мобилизации, либо части ВСУ, состоявшие из упомянутого количества солдат, просто разгромлены. При этом Белый дом желает знать истинное положение дел на фронте, а не получать от украинских коллег дезинформацию о российских потерях. Генерал также добавил, что у ВСУ не хватит боевой мощи, чтобы вернуть под свой контроль уже потерянные территории. Твитти убежден, что Россия в скором времени одержит верх. «Нет такого способа, с помощью которого украинцы смогут уничтожить или победить русских», – цитирует его РГ. Бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов допускает: если генерал Твитти имеет в виду не только убитых, но и раненых, то речь действительно может идти об «исчезновении» 200 тысяч украинских военных. «Когда человек, как говорят военные, «двухсотый», то есть мертв, эта цифра потом не пересматривается. А если человек ранен – таких называют «трехсотыми», – то он может попасть в статистику потерь несколько раз. Эта цифра всегда плавает, ведь одного и того же бойца могут ранить несколько раз. И тогда общее число выбывших из строя, если считать с начала спецоперации, действительно может достигать 250–300 тысяч человек», – предположил эксперт. На эту тему В Киеве, уверен Баширов, знают точное количество погибших и пропавших без вести военных, потому что каждый живой военный состоит на учете. «С ранеными история другая, он живой – он по-прежнему получает зарплату и боекомплект. Ведется дистанционный учет. Поэтому в части потерь цифра очень четкая. Если украинская часть отступает и человек не выходит на связь, то он считается погибшим», – подчеркнул собеседник. В своем Telegram-канале Баширов назвал в среду и совершенно точные цифры о потерях ВСУ, правда, не сообщив о происхождении такой информации. По его словам, «подтвержденные потери» убитыми среди солдат ВСУ – 50 127 человек (по состоянию на вторник 06 июня). «С пропавшими без вести – 61 451. С прогнозом по отсутствию данных из-за прерванной связи обмена данными еще плюсом тысяч 5–7», – написал политолог, добавив, что привел эти данные «для американцев, которые всем говорят, что не знают количество погибших солдат Украины». Баширов сказал газете ВЗГЛЯД, что получил эти данные от источника, «которого знаю лично, которому доверяю и который опирается на данные, сложенные из информации, которую получают наши военные и утечки со стороны Украины». Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает оценку генерала Твитти по поводу «двухсотых» и «трехсотых» вполне правдоподобной. «Очевидно, речь идет о потерях не только ВСУ, но и вообще всех бойцов всех силовых ведомств, включая тероборону и нацбаты. Разговоры про эти 200 тысяч ходят уже примерно неделю. Видимо, больше всего это расстраивает американских генералов. В Вашингтоне говорят: «Мы им помогаем, а они, вероятно, проигрывают. Зачем мы им даем оружие?» Они начинают понимать, что Украина – черная дыра», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. При этом Хатылев не верит утверждениям Твитти о том, что кураторы из США в принципе могли «потерять» из виду столь крупные формирования ВСУ, поскольку на Украине находится слишком много военных инструкторов из натовских стран. «Ни Пентагон, ни Генштаб ВСУ не могут быть не в курсе. «Исчезнуть» такое количество людей не может. К примеру, группировка украинских сил в Донбассе составляет максимально 80 тысяч человек, они располагаются на площади порядка 120 квадратных километров. Представьте себе, где могли бы укрыться эти мифические 200 тысяч?» – риторически спрашивает российский военный.