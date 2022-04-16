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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

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Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Захват воображения – главная цель современной войны

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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    Зеленский пытается спасти главный миф Украины о конфликте с Россией

    Истинные военные потери Украины могут многократно превышать официальные данные
    		   16 апреля 2022, 16:10
    Фото: Baz Ratner/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    С начала проведения Россией спецоперации на Украине в стране погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 000 человек получили ранения. По крайней мере, так утверждает президент Украины Владимир Зеленский. В реальности истинные потери ВСУ в разы серьезнее, и этому есть целый ряд доказательств.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми. Еще около десяти тысяч ранены и «сложно сказать, сколько из них выживет». Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока. Ранее Зеленский говорил о потерях 12 марта. Тогда он заявил, что «у нас погибло где-то 1 300 военных людей».

    На Украине точные данные по потерям приравнены к военной тайне. Российское Минобороны приводило иные цифры. Как говорил в конце марта замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской, с 24 февраля общие потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. убитыми, а 16 тыс. – санитарные потери (раненые или больные, временно утратившие боеспособность). Из 14 тыс. убитых около 3,5 тыс. захоронены на территории Луганской и Донецкой народных республик. Местные власти неоднократно предлагали Киеву провести перезахоронение тел, но реакции до сих пор нет.

    С мая 2015 года потери личного состава Минобороны РФ являются военной тайной «в мирное время в период проведения специальных операций». Ранее соответствующий закон (от 1995 года) распространялся только на военное время. Но в ходе спецоперации на Украине военное ведомство дважды публиковало данные о потерях российских войск – 2 и 25 марта. Согласно последним данным, погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти потери значительными.

    Депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман подчеркивает, что Зеленский не нарушает гостайну, потому что «не обнародует подлинные данные о потерях ВСУ, прочих вооруженных формирований и террористических группировок, подконтрольных Киеву».

    «Зеленский врет при любой возможности. Его рассказ о потерях надо умножать на пять, а то и на десять. Но врать имеет смысл только тогда, когда ты уверен, что твои слова не поддаются проверке в обозримом будущем. Если такая проверка возможна, то любая попытка врать немедленно оборачивается против себя самого», – считает Вассерман.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев тоже уверен, что Зеленский замалчивает истинные потери ВСУ. С начала спецоперации в интернете ежедневно появляются многочисленные видео очевидцев об уничтоженных украинских колоннах и соединениях, о брошенных позициях с телами бойцов ВСУ.

    Например, в Мариуполе, который несколько недель остается ареной ожесточенного противостояния, остатки 15-тысячной группировки ВСУ (по другим данным, ее численность составляла 20 тыс. человек) дожидаются разгрома на «Азовстали». По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, сейчас в городе находится лишь «около трех тысяч солдат ВСУ и нацбатов». С учетом сдавшихся на этой неделе в плен бойцов ВСУ, среди которых оказались иностранцы, можно представить реальные потери Украины.

    «Зеленский пытается приукрасить ситуацию вокруг положения Вооруженных сил Украины. Вопрос потерь – самый чувствительный. Я не удивлюсь, если потерь даже больше, чем озвучивало Минобороны РФ. На самом деле потери на Украине могут составлять 50 тыс. погибших. Но если Зеленский признает гибель хотя бы 10 тысяч военных – для него это будет как кость в горле. Он мог бы сказать, что погибло 500-800 человек, но это сразу было бы похоже на откровенное вранье, а цифра в три тысячи, как полагают его советники, будет воспринята как правдивая в украинском и западном сообществе», – считает Перенджиев.

    Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош добавляет, что Зеленский действует в русле обычных правил, когда «каждая сторона стремится приуменьшить свои потери». Признание истинных потерь разрушит мифы Киева о «предстоящей победе над Россией». А якобы небольшие потери украинских вооруженных сил - одна из главных составляющих этого мифа.

    «Я считаю объективными и достойными доверия данные Минобороны РФ о потерях ВСУ. А Зеленский пытается поддержать войсковую мораль, которая уже существенно деградировала, и мораль украинского народа, стараясь внушить ему, что власть держит ситуацию под контролем и что победа близка. В дальнейшем можно ожидать, что украинская сторона начнет преувеличивать число своих потерь, чтобы усилить русофобские настроения среди собственного населения», – предположил Бартош.

    Впрочем, Перенджиев подчеркивает, что Зеленский может быть «частично прав», потому что в его цифрах не учтены потери среди иностранных наемников, сотрудников ЧВК и военнослужащих НАТО. При этом многие тела находятся на уже неподконтрольных Украине территориях и тоже не попадают в официальную статистику Киева. «Когда Минобороны РФ приводит данные о 14 тыс. погибших со стороны Украины, то примерно десять тысяч из них потери ВСУ, а еще четыре – иностранные наемники», – пояснил собеседник.

    Но точный подсчет будет произведен только после завершения спецоперации, добавил эксперт. «Сейчас иногда трудно определить, к какой категории отнести того или иного погибшего. Граждан Германии или Канады к каким потерям причислять? К ВСУ? Украинцами их не назовешь. Кого считать погибшими? Только тех, был убит в ходе боя? А если человек умер после ранения в госпитале через неделю? Его причислят к погибшим среди военных или гражданского населения? Цифрами можно играть, хотя погибших по факту больше», – указывает Перенджиев.

    Вассерман напомнил, как фашистская Германия многократно занижала данные о потерях. Там не считали погибшими в бою тех, кто скончался в госпитале более чем через трое суток после ранения. Их причисляли к гражданским жертвам.

    «По официальным данным, во время войны Германия потеряла 2,8 млн военнослужащих. Но в 1945-м году Германия ставила под ружье несовершеннолетних и пенсионеров, поэтому с учетом демографических показателей реальные потери Германии в ходе боевых действий были в два-три раза больше данных из официальных документов. Кроме того, львиная доля учетных данных за 1945-й год была уничтожена вместе с разгромленными воинскими частями и не попала в общие отчеты. Поэтому сколько не обманывай, а реальные сведения все равно всплывают», – рассказал Вассерман.

    Политик подчеркнул, что главным свидетельством о потерях является способность вооруженных сил вести военную деятельность. «Насколько я могу судить по ВСУ, сейчас они даже не в состоянии толком обороняться, не говоря уже о том, чтобы нападать. А это значит, что если бы число, названное Зеленским, было бы реальным, то ВСУ были бы активнее. А раз у них не получается действовать активно, значит, потери больше», – пояснил Вассерман.

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