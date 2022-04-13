Разрушать Мариуполь ВСУ позвали британца с сирийским опытом

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13 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Россия нашла жесткую управу на сбежавший западный бизнес

Россия поставит на поток введение внешнего управления в иностранных компаниях Евгений Софийчук/ТАСС
Россия придумала, что делать с предприятиями западных компаний, которые после начала спецоперации России на Украине решили бросить и свой бизнес в России, и российских сотрудников. В Госдуму внесен законопроект, который определяет будущее таких предприятий: они либо найдут нового собственника, либо будут национализированы. Чем это обернется на практике и как себя поведут западные собственники? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Украина осталась без денег

Только срочный мир вытащит из пропасти украинскую экономику Александр Демьянчук/РИА Новости
Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов. Это только часть катастрофических проблем с экономикой, которые прямо сейчас переживает страна. У этой проблемы есть решение, но пока Украина категорически от него отказывается. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Европе война – не повод для развода

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сколько бы долго не продолжался военный кризис в Европе, с точки зрения географии именно Россия, а не Украина, представляет собой единственный стратегически приемлемый для Европы источник ресурсов для развития. Подробности...

Все, что вокруг вас, – сделано из нефти и газа

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все. Подробности...
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Куда ведут дипломатические войны

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
В практике международных отношений следующим за разрывом дипломатических отношений шагом, как правило, становится объявление войны. Подробности...
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Санкции против России задели казахов

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Польша отменяет Венгрию

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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    Разрушать Мариуполь ВСУ позвали британца с сирийским опытом

    Британский подданный Эйден Эслин воевал в Сирии, но сдался на Украине
    		   13 апреля 2022, 19:00
    Фото: t.me/Sladkov_plus
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди сдавшихся в Мариуполе в плен бойцов ВСУ оказался 27-летний британский наемник Эйден Эслин. Ранее он воевал в Сирии на стороне антиправительственных сил, а в последние годы – в Донбассе на стороне Украины. По его словам, он рассчитывал жениться на украинке и получить местное гражданство, но спецоперация РФ спутала его планы. Что заставило британца воевать за Украину и какая участь ожидает его теперь?

    Среди сдавшихся накануне в районе металлургического комбината имени Ильича в плен морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался 27-летний британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny. Одним из первых об этом сообщил военкор Александр Сладков, который и сфотографировал наемника.

    Всего в районе комбината, по информации Минобороны, сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, среди которых 162 офицера. Ранее военные жаловались в соцсетях, что у них кончаются боеприпасы, еда, а кольцо окружения сужается. Взятие в плен такого количества морпехов ВСУ в ведомстве назвали результатом успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики. Сейчас с этими военными работают российские следователи. «Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям в Донбассе и на Украине», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Эслин был весьма активен в соцсетях. На его странице в Twitter указано, что британец служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года, а в родной Англии он некоторое время работал социальным работником. С 2015 по 2017 год британец состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета (YPG), участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил. Впрочем, сторонники Эслина утверждают, что он не «наемник», а за пять лет жизни на Украине прошел «все тренировки» и является «полноправным членом морской пехоты Украины» и планирует остаться в стране со своей невестой. Уже после первой военной подготовки в 2018 году, он неоднократно отправлялся на линию соприкосновения в Донбассе.

    «Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским силам», – говорится в сообщении Эслина в Twitter (сейчас этот блог ведет его друг).

    Мать Эслина Энг Вуд в разговоре с BBC заявила, что у сына не было выбора. «Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы, – сказала женщина. – Я люблю своего сына, он мой герой – они устроили адскую драку».

    Впрочем, в экспертной среде уверены, что Cossack Gundi – наемник, а не комбатант, как пишет о нем западная пресса. Сам Эслин говорил в середине февраля, что еще только собирается получить гражданство Украины. Он планировал со своей девушкой взять ипотеку для покупки дома и создать семью, но говорил, что «российское вторжение может положить конец этим планам».

    «Если Эслин не имеет украинского паспорта, а является гражданином другого государства, попавшим в плен с оружием в руках на Украине – значит он не комбатант, и на него не распространяются Женевские соглашения по обращению с военнопленными.

    В принципе, его можно даже расстрелять, он не защищен никакими нормами.

    Вообще, я не понимаю, как в составе ВСУ могут воевать наемники», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

    По его словам, задержанного, безусловно, нужно отдать под трибунал за преступления на территории Сирии и Украины. «Кстати, северо-запад Сирии – зона контроля США. Думаю, они сами и перекидывают наемников на Украину, в том числе и Эслина», – добавил эксперт.

    Отдавать под суд задержанного призвал и представитель российской диаспоры сирийских курдов Аль-Хамза Джавад Мухаммад. «Вероятно, в Сирии его мог спасти от казни тот факт, что он сдался сам. По правде говоря, если б он был взят в плен, то у нас его бы посадили на кол – в самом прямом смысле», – добавил собеседник. 

    В феврале – еще до начала российской спецоперации – Эслин говорил в одном из любительских видео, что «изначально хотел быть полицейским», но решил присоединиться к борьбе с «Исламским государством*», чтобы не «сидеть здесь и жаловаться на все подряд, а пойти и что-то с этим сделать». Из его Twitter становится понятно, что в Мариуполе воевали и другие иностранцы, которых Эслин ретвитил и комментировал.  

    Это подтверждает и российское военное ведомство: в результате недавнего радиоперехвата из Мариуполя удалось установить, что в оккупированных районах города, кроме нацистов из батальона «Азов», находится много иностранных наемников. «Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», – сообщали в Минобороны.

    Всего на Украине воюют тысячи иностранцев. Для этого был создан интернациональный легион так называемой территориальной обороны. Ранее сообщалось, что только из Хорватии 200 наемников. Они прибыли в Мариуполь до российской спецоперации. Более того, в Сети неоднократно появлялись сведения о том, что вместе с украинскими нацистами на территории «Азовстали» скрывается француз Бернар Анри Леви – «отец» многих «цветных революций» последних лет, включая украинский евромайдан 2014 года.

    Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела против командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и «иных лиц» за участие в боевых действиях на территории Украины против ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ. Не исключено, что Эйден Эслин и другие принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины иностранцы станут фигурантами этого или аналогичных уголовных дел.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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