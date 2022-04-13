Разрушать Мариуполь ВСУ позвали британца с сирийским опытом

Среди сдавшихся в Мариуполе в плен бойцов ВСУ оказался 27-летний британский наемник Эйден Эслин. Ранее он воевал в Сирии на стороне антиправительственных сил, а в последние годы – в Донбассе на стороне Украины. По его словам, он рассчитывал жениться на украинке и получить местное гражданство, но спецоперация РФ спутала его планы. Что заставило британца воевать за Украину и какая участь ожидает его теперь?

Среди сдавшихся накануне в районе металлургического комбината имени Ильича в плен морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался 27-летний британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny. Одним из первых об этом сообщил военкор Александр Сладков, который и сфотографировал наемника.

Всего в районе комбината, по информации Минобороны, сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, среди которых 162 офицера. Ранее военные жаловались в соцсетях, что у них кончаются боеприпасы, еда, а кольцо окружения сужается. Взятие в плен такого количества морпехов ВСУ в ведомстве назвали результатом успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики. Сейчас с этими военными работают российские следователи. «Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям в Донбассе и на Украине», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Эслин был весьма активен в соцсетях. На его странице в Twitter указано, что британец служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года, а в родной Англии он некоторое время работал социальным работником. С 2015 по 2017 год британец состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета (YPG), участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил. Впрочем, сторонники Эслина утверждают, что он не «наемник», а за пять лет жизни на Украине прошел «все тренировки» и является «полноправным членом морской пехоты Украины» и планирует остаться в стране со своей невестой. Уже после первой военной подготовки в 2018 году, он неоднократно отправлялся на линию соприкосновения в Донбассе.

«Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским силам», – говорится в сообщении Эслина в Twitter (сейчас этот блог ведет его друг).

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Мать Эслина Энг Вуд в разговоре с BBC заявила, что у сына не было выбора. «Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы, – сказала женщина. – Я люблю своего сына, он мой герой – они устроили адскую драку».

Впрочем, в экспертной среде уверены, что Cossack Gundi – наемник, а не комбатант, как пишет о нем западная пресса. Сам Эслин говорил в середине февраля, что еще только собирается получить гражданство Украины. Он планировал со своей девушкой взять ипотеку для покупки дома и создать семью, но говорил, что «российское вторжение может положить конец этим планам».

«Если Эслин не имеет украинского паспорта, а является гражданином другого государства, попавшим в плен с оружием в руках на Украине – значит он не комбатант, и на него не распространяются Женевские соглашения по обращению с военнопленными.

В принципе, его можно даже расстрелять, он не защищен никакими нормами.

Вообще, я не понимаю, как в составе ВСУ могут воевать наемники», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, задержанного, безусловно, нужно отдать под трибунал за преступления на территории Сирии и Украины. «Кстати, северо-запад Сирии – зона контроля США. Думаю, они сами и перекидывают наемников на Украину, в том числе и Эслина», – добавил эксперт.

Отдавать под суд задержанного призвал и представитель российской диаспоры сирийских курдов Аль-Хамза Джавад Мухаммад. «Вероятно, в Сирии его мог спасти от казни тот факт, что он сдался сам. По правде говоря, если б он был взят в плен, то у нас его бы посадили на кол – в самом прямом смысле», – добавил собеседник.

В феврале – еще до начала российской спецоперации – Эслин говорил в одном из любительских видео, что «изначально хотел быть полицейским», но решил присоединиться к борьбе с «Исламским государством*», чтобы не «сидеть здесь и жаловаться на все подряд, а пойти и что-то с этим сделать». Из его Twitter становится понятно, что в Мариуполе воевали и другие иностранцы, которых Эслин ретвитил и комментировал.

Это подтверждает и российское военное ведомство: в результате недавнего радиоперехвата из Мариуполя удалось установить, что в оккупированных районах города, кроме нацистов из батальона «Азов», находится много иностранных наемников. «Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», – сообщали в Минобороны.

Всего на Украине воюют тысячи иностранцев. Для этого был создан интернациональный легион так называемой территориальной обороны. Ранее сообщалось, что только из Хорватии 200 наемников. Они прибыли в Мариуполь до российской спецоперации. Более того, в Сети неоднократно появлялись сведения о том, что вместе с украинскими нацистами на территории «Азовстали» скрывается француз Бернар Анри Леви – «отец» многих «цветных революций» последних лет, включая украинский евромайдан 2014 года.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела против командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и «иных лиц» за участие в боевых действиях на территории Украины против ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ. Не исключено, что Эйден Эслин и другие принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины иностранцы станут фигурантами этого или аналогичных уголовных дел.