Как Украина сто миллиардов долларов потеряла

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9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
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Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
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Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

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7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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          Как Украина сто миллиардов долларов потеряла

          «Революция достоинства» вместо возрождения и процветания принесла лишь разочарования и потери   9 июня 2018, 19:10
          Фото: Николай Муравьев/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Атлантический совет» с вашингтонской пропиской посчитал, сколько Украина потеряла из-за «российской агрессии». Откуда взялись 100 млрд долларов, которые насчитали западные доброжелатели? И надо ли России в ответ подсчитывать собственные приобретения?

          Киевская элита и лично Петр Порошенко любят поговорить о том, как Украина страдает без потерянного Крыма – при этом украинский президент настолько хорошо знает полуостров, что не помнит, какого числа в «героическом украинском Севастополе» отмечается день города. Обычно из Киева раздаются эмоциональные выкрики об ущербе от «аннексии» и «оккупации». Но Запад, еще в большей степени, чем Москва, не верит слезам, а верит калькуляции. За Киев эту работу проделали эксперты из «Атлантического совета», подсчитавшие: Украина потеряла 98,4 млрд долларов «из-за оккупации Крыма и войны в Донбассе».

          «Атлантический совет» – неправительственный, но приближенный к правительственным кругам американский «мозговой центр» со штаб-квартирой в Вашингтоне и с действующим послом США в России Джоном Хантсманом в качестве председателя. Накануне в Киеве высадился целый десант экспертов этого совета во главе со шведом Андерсом Ослундом. Экономист и отставной дипломат Ослунд известен своими русофобскими заявлениями, его называют идеологом антироссийских санкций. Но о киевских властях швед весьма невысокого мнения – не так давно он прямо написал, что украинские чиновники, силовики и лично генпрокурор Луценко заинтересованы в коррупции просто потому, что они с нее живут.

          Но даже такой младший партнер годится в качестве ключевого элемента антироссийского «санитарного кордона» – и требует присмотра и помощи. Так что экономист Ослунд и его коллеги доходчиво объяснили непутевой «молодой демократии», как ей надо считать убытки, полученные от «российской агрессии». «После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают более чем в 1,8 млрд долларов. Украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях (Крыма), – от 1,7 млрд до 1,9 млрд долларов», – цитирует в субботу издание «Украинская правда» доклад «Атлантического совета».

          «Также Россия конфисковала «Крымэнерго», как следствие – Украина потеряла еще 1 млрд долларов», – лично от себя добавил Ослунд на презентации доклада.

          Сто миллиардов долларов убытков попали в заголовки украинской прессы, но дьявол, как всегда, кроется в деталях. «Атлантический совет» посчитал, из чего складываются эти 100 млрд. Около 27 млрд долларов Украина лишилась, потеряв Крым. Но большую часть, 73 млрд долларов, она потеряла в Донбассе. Тут впору вспомнить строчки из Маяковского – «считают «Матэны», считают «Таймсы». Считаться хотите? Давайте! Что ж! Посчитаемся!». Если Украина потеряла 9,5 млрд долларов из-за разрушения инфраструктуры Донбасса и лишилась 10 процентов ВВП, которые давал угольный край – то не из-за того ли это, что в 2014 году Украина начала и до сих пор не прекратила «антитеррористическую» операцию против двух собственных регионов? Теперь Киев уже не прикрывается «АТО», а по-честному ведет военную операцию. Ведь можно предъявить и встречный счет – более 2,5 тысяч мирных жителей, в том числе 138 детей, погибших с 2014 года от такой «борьбы с терроризмом» и «реинтеграции Донбасса». И это только по официальным подсчетам ООН.

          Ослунд и его товарищи ссылаются на другую международную структуру: «В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 млрд долларов». Ключевая фраза здесь – «в докризисный 2013 год».

          Киевский евромайдан, напомним, собрался в ноябре 2013-го как раз как протест против кризиса, до которого Украину довела «злочинна влада» Януковича. Началом, как известно, был уже вошедший в историю и исполненный исторического оптимизма пост в Facebook Мустафы Найема: «Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей!». Под этим постом и сейчас оставляют комментарии, примерно такого характера:

          «А ведь хорошая страна была», «Какую страну подкосили».

          И действительно, после четырех лет войны, экономического, политического и социального кризисов хорошего настроения явно не прибавилось.

          Потенциально процветающая страна с многомиллионным трудолюбивым населением, получившая от природы богатейшие черноземы, от Ленина – Донбасс, от Хрущева – Крым, и в целом от советской эпохи – множество «гигантов индустрии» – эта страна становится самым бедным государством Европы по ВВП на душу населения. По уровню ВВП Украина оказывается ниже другой постсоветской республики, Молдавии – и это не «кремлевская пропаганда», а вывод из одной из аналитических записок Андерса Ослунда, коль скоро мы цитируем этого эксперта.

          Такова цена «европейской интеграции». Которая, как выяснилось, включала в себя «поезда дружбы» нацистов из «Правого сектора*» (то, что окончательно оттолкнуло Крым), и дерусификацию, которая вызвала сопротивление в Донбассе.

          Экономические и прежде всего человеческие потери, которые понесла Украина по вине ее правителей, – это менее всего повод для злорадства. Конечно, можно было бы обернуть выводы доклада «Атлантического совета» в свою пользу и сказать: то, что потеряла Украина, все эти миллионы гектаров крымской земли, «Крымэнерго», севастопольский порт и другие активы – все это досталось России. Можно добавить сюда и два миллиона новых налогоплательщиков, и констатировать – мы в выигрыше.

          Но выводы в той бухгалтерской логике «прихода и расхода», которой придерживается «Атлантический совет», с российской стороны почему-то не звучат. Все больше о городе русской боевой славы Севастополе... Вряд ли дело в том, что Россия «тратит около 2 млрд долларов на поддержку Крыма» (как говорится в докладе Ослунда) и в ближайшее десятилетие не окупит быстрое и недешевое строительство Крымского моста. Просто Россия не измеряет в категориях «выгодно – невыгодно» такие вопросы, как воссоединение с соотечественниками. Которые мирно и в законном порядке решили не ждать поезда с вооруженными до зубов «патриотами Украины», а предпочли вернуться в родную гавань.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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