Что означают требования Турции по поводу Крыма

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8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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«Группа семи» превратилась в группу детского сада

G7 вошла в состояние полураспада впервые за свою историюФото: Yves Herman/Reuters
Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком». Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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          Что означают требования Турции по поводу Крыма

          Порошенко хочет «вернуть» Крым. Что по этому поводу думает Эрдоган?   8 июня 2018, 20:30
          Фото: Yves Herman/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Яна Белоусова,
          Алексей Кораблев

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          Турция перешла от традиционных заклинаний о «непризнании аннексии» Крыма к более интересным заявлениям. Запад начал забывать о Крыме, посетовал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу и задался вопросом: что будет с полуостровом, если «завтра что-то случится с Украиной»? Какой была цель заявления Чавушоглу?

          Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые стали уделять меньше внимания «вопросу Крыма». По его словам, западные страны «начали забывать о Крыме». «Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность», – подчеркнул он. «Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма», – традиционно добавил глава турецкой дипломатии.

          С таким заявлением Чавушоглу выступил во время ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре. На ужине присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин и Мустафа Джемилев, депутат Рады, один из лидеров запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*». Впрочем, посланцы Киева вряд ли были главными адресатами заявления Чавушоглу.

          Во-первых, не следует забывать, что 24 июня в Турции пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. Около пяти миллионов турецких граждан относят себя к потомкам крымских татар, эмигрировавших из российской Таврии в конце XVIII – середине XIX веков. Очевидно, что заявление Чавушоглу было сугубо предвыборным обещанием этой части турецкого электората – пусть и ассимилированной, но помнящей о своих корнях. «Это просто традиционная риторика, правда, усилившаяся начиная с 2014 года», – сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Андрей Болдырев.

          Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правящая Партия справедливости и развития имеют репутацию «неоосманистов», которые не забывают о бывших провинциях бывшей империи. Репутацию надо поддерживать.

          Во-вторых, Турция демонстрирует верность евроатлантической линии – что особенно важно в свете непростых отношений Анкары и Вашингтона. Момент был выбран неспроста.

          «Сейчас началось сближение Турции и США.

          Первый шаг – это сирийский Манбидж, откуда были выведены курдские отряды самообороны» после встречи Чавушоглу и главы Госдепа Майкла Помпео, напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

          С другой стороны, заявления Чавушоглу и даже Эрдогана – это всего лишь слова. «Турецкий поток», миллион россиян на пляжах Антальи и возможные поставки российских вооружений для Турции, очевидно, интереснее, нежели ссора с Москвой из-за Крыма.

          Но возникает вопрос – не распространяются ли неоосманские планы Эрдогана на бывшее вассальное Крымское ханство? Нынешний турецкий лидер известен своей тягой к пересмотру договоров, определивших нынешние границы Турции. В частности, он не раз говорил о недействительности Лозаннского договора 1923 года, определившего границы Турции с Грецией, Сирией и Ираком, напомнил Багдасаров. 

          Справедливости ради, ни одно из турецких официальных лиц прямо не заявляло о правах Турции на «потерянный» Крым. Из неофициальных выступлений на этот счет самым «серьезным» можно считать публикацию в стамбульской газете Hürriyet в 2014 году, в разгар киевского Майдана и до воссоединения Крыма с Россией. Автор предположил (впрочем, довольно иронично): если ситуация на Украине пойдет вразнос, то Турция заберет полуостров себе. «Руководство Крыма говорит об отделении, но подписанный 230 лет назад между Османской и Российской империями Кючук-Кайнарджийский договор гласит, что полуостров не имеет права на подобные своевольные шаги», – отмечало издание.

          Неожиданно в том же духе, причем сравнительно недавно, высказался украинский националист – лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок сказал, что в конечном счете Турция «все-таки имеет виды на Крым».

          Действительно, до воссоединения Крыма с Россией турки планомерно осуществляли мягкую экспансию на полуострове. Активно работая с крымскими татарами при слабости центральных украинских властей, Анкара добивалась распространения здесь своего влияния. Но теперь поддержка местных радикалов дается труднее – Турция опасается обострить более-менее наладившиеся отношения с Москвой. «В Крым турки не сунутся. Максимум – они продолжат поддерживать радикальное крыло запрещенного «Меджлиса», – полагает Семен Багдасаров.

          «У турок нет планов захвата Крыма. Мы там разместили и сформировали 32-й армейский корпус в составе сухопутных войск Черноморского флота, размещены и усиливаются подразделения собственно ВМФ и ВКС. Там никому ничего не светит», – уверенно подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Таким образом, если у нынешних турецких властей и есть мечты о реванше за «времена Очакова и покоренья Крыма», то эти мечты разобьются о Черноморский флот.

          Непосредственной угрозы для России Турция не несет, но учитывать потенциал турецких вооруженных сил необходимо, подчеркивает Мураховский. Он отмечает: «Мы являемся ситуационными союзниками в борьбе с ИГИЛ* в Сирии, но турецкая армия входит в структуру НАТО, на территории Турции расположены базы альянса, с ее территории выполняются разведывательные полеты самолетов НАТО». В этой связи не могут не беспокоить контакты Анкары и Киева. В том числе по линии поддержки окопавшегося в Киеве «Меджлиса», который уже предпринимал попытки устроить водную и энергетическую блокаду Крыма.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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