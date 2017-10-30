Анкара призвала Запад «не забывать» о Крыме

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые стали уделять меньше внимания «вопросу» Крыма.

«Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на турецкое информационное агентство Ihlas.

По его словам, западные страны «начали забывать о Крыме». «Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность», – подчеркнул он.

С таким заявлением Чавушоглу выступил во время ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре, на котором присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин и депутат Верховной рады Украины, один из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (запрещена в России) Мустафа Джемилев.

На Украине ранее заявляли о намерении Турции создать в Крыму отдельное государство. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл воссоединение Крыма с Россией «аннексией».

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.