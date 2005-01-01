Анкара пригрозила ударом по трем регионам Ирака

Анкара нанесет удары по регионам Кандиль, Синджар и Махмур в Ираке в случае неспособности иракских властей справиться с формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецкой армии. По его словам, они продвинулись на 26-27 километров вглубь иракской территории, а целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК.

Напомним, 4 июня в провинции Хаккяри военные Турции оказались под ракетным обстрелом, который вели боевики РПК. Управляемые ракеты запускали из иракского региона Басьян. В результате нападения трое турецких военных погибли.