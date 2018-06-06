В Крым перебросили более 20 штурмовиков Су-25СМ

В ходе учений в Крым из Ставропольского и Краснодарского краев перебазированы более 20 самолетов Су-25СМ Южного военного округа, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

«Более 20 самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Южного военного округа из Ставрополья и Кубани совершили перелет на один из крымских аэродромов по плану совместного летного тактического учения», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктор Севостьянов, кульминацией учений станет отражение попытки захвата побережья морским десантом, во время которой будет выполнен массированный авиаудар по кораблям условного противника.

Накануне в Минобороны сообщили, что в период с 5 по 8 июня 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом (ЧФ), соединениями морской пехоты, спецназа и общевойскового объединения примут участие в уникальном тактическом учении.