Порошенко указали на нелепую ошибку с поздравлением Севастополя

«Петру Порошенко, прежде чем поздравлять Севастополь с Днем города, надо уточнить, когда у нас День города. А он у нас 14 июня», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя преждевременное поздравление севастопольцев от украинского президента.

«Петр Алексеевич, наверное, забыл, а может, и не знает, когда и кем была основана главная база Черноморского флота. А была она основана Екатериной II, когда она велела князю Потемкину воздвигнуть в районе древнегреческого Херсонеса крепость и назвать ее Севастополем», – рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

В субботу президент Украины Петр Порошенко поздравил Севастополь с Днем города, пригрозив поднять там украинский флаг и спеть украинский гимн. «Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – это украинский город», – написал Порошенко в Twitter.

«Вот это навязчивое словосочетание «українське місто», как он любит говорить, является некой занозой в языке украинского президента, которую он все никак не может вынуть. Потому что у Севастополя нет настоящего украинского и нет будущего украинского. Севастополь – русский, российский город. Он им был, он им оставался, и он им останется навеки», – продолжил Белик, добавив, что «Петру Алексеевичу это стоит учитывать».

Говоря о мотивах такого поступка, Белик предложил, что Порошенко таким образом пытается хоть как-то поднять свой рейтинг в глазах националитического электората.

«Если он это использует для внутреннего потребителя – на нас это не оказывает никакого влияния. Впрочем, и внутри Украины ему это не поможет, судя по его рейтингам, которые упали ниже критических отметок. У них, к сожалению, все так делается, через одно место. Если он сам или его аппарат поздравляют город-герой не 14 июня, а 9 июня – о каком украинском наследии и о каких украинских перспективах может идти речь?» – задается вопросом Белик.

«Даже в те 23 года Севастополь оставался русским по духу. Буквально через неделю мы будем праздновать не только День города, но и 10-летие открытия памятника Екатерине II, который мы устанавливали в сложные времена, когда велась колоссальная работа украинских спецслужб против нас. Но тогда и депутаты, общественники и жители города установили этот памятник, и охраняли его круглосуточно, не давая его снести. Потому мы всегда были по духу русскими людьми, ими и останемся», – подчеркнул Белик.