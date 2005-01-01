Порошенко поздравил Севастополь с днем города угрозой поднять там украинский флаг

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9 июня, суббота | Последнее обновление — 13:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Воробьева выдвинули кандидатом в губернаторы Подмосковья
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин
Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков
Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает
Почему американцы ведут переговоры с террористами
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Cаммит G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен
Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроенияПодробности...
Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох
В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человекПодробности...
Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ
Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городахПодробности...
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