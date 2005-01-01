Порошенко поздравил Севастополь с днем города угрозой поднять там украинский флаг

Президент Украины отреагировал на празднование дня города в Севастополе, пригрозив поднять там украинский флаг и спеть украинский гимн.

«Славный потомок древнего Херсонеса героический Севастополь – это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и зазвучит украинский гимн!» – написал Порошенко в Twitter.

В конце мая бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала ZIK, что после возвращения Крыма в состав России жизнь местных жителей значительно улучшилась.

Ранее постпред президента Украины в автономной республике Борис Бабин рассказал, что Киев разработал меры по противодействию «российской агрессии» в Крыму.