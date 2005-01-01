В Киеве объявили о планах борьбы за возвращение Крыма

Киев разработал меры по противодействию «российской агрессии» в Крыму, рассказал постпред президента Украины в автономной республике Борис Бабин.

Как отмечает украинское издание «Обозреватель», план «неотложных мер по противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму» на 2018-2019 годы рассчитывают обнародовать в июне.

После утверждения документа представительство президента Петра Порошенко в Крыму намерено начать работу над проектом «стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения».

«После утверждения плана и определения алгоритмов его реализации представительство начнет работу над проектом указанной стратегии, результат по которому мы ожидаем до конца 2018 года», – отметил Бабин.

Также он заявил, что предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста станет актуальным только после реализации планов по «освобождению» полуострова.

«Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях», – заявил Бабин.

Напомним, украинский и российский журналист Матвей Ганапольский ране заявил, что Крым вновь отойдет под контроль Киева, и тогда власти Украины смогут пользоваться построенным Россией Крымским мостом.