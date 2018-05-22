На Украине признали улучшение жизни в Крыму

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала ZIK, что после возвращения Крыма в состав России жизнь местных жителей значительно улучшилась.

Экс-чиновник считает, что строительство Крымского моста существенно повысит благосостояние жителей полуострова.

«Я верю делам, я не верю эмоциям, крикам: «Мы осуждаем Крымский мост, он развалится!»<...> Я украинец, и я за украинские интересы. Но логика очень простая», – сказал Червоненко, передает РИА «Новости».

Бывший украинский министр отметил, что Россия сознательно вкладывала в проект моста значительные средства. По его словам, сейчас в Крыму ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры и улучшению уровня жизни населения. Червоненко также упомянул строительство теплоэлектростанций и расширение системы водоснабжения.

«Аэропорт фантастический – до 200 тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть делают то, что должны были делать мы», – подчеркнул он.

Ранее на Украине заявляли, что для возвращения Крыма нужно улучшить жизнь в стране. Так, лидер группы «Океан Эльзы», политик Святослав Вакарчук отмечал, что задача Украины сделать так, чтобы страна стала служить примером успеха.

Украинский националист Дмитрий Корчинский, возглавляющий запрещенную в России организацию «Братство», в свою очередь, заявлял, что в составе России жители полуострова стали жить значительно лучше, чем раньше. При этом он предлагал другой способ воздействия на полуостров – «ухудшить жизнь» крымчан, чтобы им захотелось снова оказаться под властью Киева.