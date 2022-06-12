В ЛНР прошел флешмоб ко Дню России #МыВместе

Жители Красного Луча Луганской народной республики (ЛНР) приняли участие во флешмобе ко Дню России #МыВместе #МыРоссия. На центральной площади города под гимн Российской Федерации присутствующие на мероприятии развернули полотна триколора размером 12 метров.

Местные жители, представители городской администрации, учреждений культуры и образования, Молодежного совета при администрации, а также юнармейцы приняли участие в музыкальном флешмобе ко Дню России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Юнармейцы выпустили в небо голубей, как символ мира, свободы, единения, дружбы и верности.

Кроме того, представители Молодежного совета наносили всем желающим аквагрим в виде символики Российской Федерации.

В Красном Луче также прошел автопробег «Русская дорога» в честь праздника.

В Алчевске на площади Советской в День России прошел флешмоб «Россия – это мы!». В праздничной акции приняли участие представители образования и культуры Алчевска, написали в Telegram-канале администрации. Кроме того, активисты общественного движения «Мир Луганщине» поздравили жителей Алчевска с Днем России.

В то же время молодые парламентарии и волонтеры, воспитанники СДЮСШОР, спортивных секций и студенты колледжей приняли участие в пробеге «Zа Россию» в Брянке.

«Этот пробег организаторы посвятили не только Дню России, но и 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в Telegram-канале врио заместителя Губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с председателем Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павлом Красноруцким вручил Конституцию Российской Федерации и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, отличившимся в учебе, спортивной и общественной деятельности, говорится в Telegram-канале Пасечника.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что День России является праздником в том числе и для жителей Донбасса.

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