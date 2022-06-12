Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей республик с Днем России

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12 июня, воскресенье | Последнее обновление — 10:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США признали превосходство российской артиллерии над американской
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей республик с Днем России
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День России является праздником в том числе и для жителей Донбасса, заявили главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
«Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем России – праздником всех русских по духу людей! <...> В 2014 году Донбасс поднялся за Русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу. <...> Мы твердо знаем, что жители Российской Федерации и ее руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это», – написал Пушилин в Telegram.
Он подчеркнул, что в ДНР уже многое сделано для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с РФ. По его словам, населенные пункты Донбасса ощущают на себе созидательную работу России.
В свою очередь, Пасечник заявил, что День России объединяет не только россиян, но и миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре страны.
«В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание», – подчеркнул он в Telegram.
Кроме того, Пасечник отметил, что за три десятилетия независимости Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене.
День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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В ДНР заявили о подготовке к суду над наемником из Южной Кореи
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что сейчас идет подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины.
Сейчас множество наемников воюют на стороне киевского режима, поэтому возможны разбирательства в отношении и других наемников по мере сдачи в плен.
«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой, сказанные в эфире проекта «Соловьев Live».
Позже Никонорова добавила, суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а на его родине, потому что он сбежал.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
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СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки
Сильный взрыв произошел в районе Авдеевки в ДНР, в городе расположен химкомбинат «Коксохим», гриб от взрыва виден из Донецка.
Авдеевку сейчас контролируют украинские войска. Гриб начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время – в районе 20.30 – 21.00 мск – по Донецку, передает корреспондент РИА «Новости».
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска из Авдеевки после 20.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в ДНР.
Ранее сообщалось, что в центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв.
Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины
В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.
Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.
«Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.
Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.
Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент «РИА Новости».
«Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина России. Это самый главный документ, который есть в жизни человека», – сказал Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Кадыров заявил об успехах по освобождению промзоны Северодонецка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успехах в субботу при освобождении от украинских войск промзоны завода «Азот» в Северодонецке.
«Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и еще хочу огорчить вас лже-патриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов и еще населенный пункт (Метелкино)... забрали больше половины. Хорошие результаты»,а – сообщил Кадыров в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей.
В Харьковской области ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Вооруженные силы России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Помимо этого, за прошедшие сутки было поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО в Лисичанске, Подгорном и еще ряде пунктов ЛНР. Также уничтожен ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки ДНР, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВС Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. также удалось сбить 12 беспилотников.
Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.
В ходе боев было уничтожено 300 украинских солдат, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 орудий полевой артиллерии, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.
МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан
У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
«Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего», – сказала глава МИД ДНР в эфире проекта «Соловьев Live», сообщает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что ДНР сама предоставила им своих адвокатов.
По ее словам, сейчас «задним числом пытаются отбелить этих людей, сообщая, что у них гражданство Украины, что они были военнослужащими» Украины. При этом во время процесса сами иностранные граждане не упоминали о своем украинском гражданстве, в связи с чем они «подходят под все признаки наемников», добавила Никонорова.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Посвященная Дню России встреча с российскими актерами театра и кино прошла в Станице Луганской
Творческая встреча с российскими актерами театра и кино прошла в освобожденном от киевских силовиков поселке городского типа Станица Луганская в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе», сообщили в администрации Станично-Луганского района.
«В рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» в Станице Луганской состоялась творческая встреча с деятелями культуры и искусств Российской Федерации «С Россией в сердце!». Для жителей и гостей Станично-Луганского района выступил Владимир Алексеевич Конкин – выдающийся актер театра и кино, заслуженный артист России, известный миллионам зрителей по ролям Павки Корчагина из киноленты «Как закалялась сталь», лейтенанта Игоря Суслина из фильма «Аты-баты, шли солдаты», Оленина из драматической ленты «Кавказская повесть» и, конечно же, легендарного Володи Шарапова из многосерийного детектива 1979 года «Место встречи изменить нельзя», – приводит сообщение «Луганский Информационный Центр».
В райадминистрации отметили, что «также порадовал своим выступлением Иван Стебунов – российский театральный и киноактер, режиссер и сценарист, который обрел известность и любовь зрителей после ролей Рэма Райского в сериале Андрея Кавуна «Курсанты», Павла Кочеткова в музыкальном фильме Гарика Сукачева «Дом солнца», молодого Петра Лещенко в биографической мелодраме Владимира Котта «Петр Лещенко. Все, что было...».
«Концерт прошел в теплой и дружественной атмосфере, зрители с теплотой встретили российских артистов и надеются, что такие встречи будут происходить в Станично-Луганском районе и в дальнейшем», – добавили в администрации.
День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
В освобожденном Мариуполе возобновил работу зоопарк
В освобожденном Мариуполе возобновил работу зоопарк. Сразу после освобождения волонтеры стали привозить для животных мясо и другие продукты, Россия помогла с лекарствами. Директор Савелий Вашура выразил уверенность, что с такой поддержкой мариупольский зоопарк войдет в ряды лучших зоопарков России.
«В Мариупольском зоопарке есть на что посмотреть! Здесь живут львы, тигры, леопарды, медведи, сервалы, каракалы и многие другие животные. (…) К сожалению, в этом году не обошлось без потерь: от прямых попаданий снарядов погибли пять верблюдов, леопард, страусы, ламы и шесть обезьян. Пока Мариуполь не был освобожден, охраняли зоопарк от мародерства и грабежа своими силами, вооружившись охотничьими ружьями. Далее охрану взял на себя батальон «Сомали» и МГБ ДНР. К слову, большая часть зверей была спасена. Несмотря на то, что Мариупольский зоопарк продолжают восстанавливать, сегодня он снова открыт для посетителей», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Новый Мариуполь».
«Каждый день животные зоопарка съедают около 300 кг продуктов. Запасов, которые были на момент начала спецоперации, хватило на два месяца. Сразу после освобождения волонтеры стали привозить мясо и колбасу, лекарствами для животных помогает Российская Федерация», – рассказал директор зоопарка, который со своими сотрудниками даже под обстрелами ВФУ не оставил питомцев без присмотра. Он выразил уверенность, что с такой поддержкой мариупольский зоопарк войдет в ряды лучших зоопарков России.
Напомним, в марте волонтеры штаба #МыВместе начали помогать зоопаркам на освобождаемых территориях Украины. В апреле зоопарки в Мариуполе и Донецке получили гуманитарную помощь из России. В мае для холодильников с питанием, предназначенным для хищников зоопарка Мариуполя, из России был отправлен электрогенератор.
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Концерты с участием российских артистов в рамках Дней России на Донбассе состоялись для жителей освобожденных территорий ЛНР
В преддверии Дня России 12 июня в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» состоялись концертные программы с участием звезд российской эстрады в освобожденных Старобельске и Беловодске Луганской народной республики.
«Артисты российской эстрады дали концерт в Старобельске. Свои лучшие песни спели Денис Майданов, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Аглая Шиловская», – сообщается на сайте Луганского информационного центра.
Как отметили в администрации, «по окончании концертной программы Александр Маршал проведал деток в Старобельской районной больнице, от имени российских артистов пожелал скорейшего выздоровления и вручил памятные подарки».
Также российские артисты выступили перед жителями освобожденного от киевских силовиков поселка городского типа Беловодск.
«Перед беловодчанами выступали такие артисты российской эстрады как Анастасия Макеева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Юлия Берсан», – сообщается на сайте инфоцентра.
День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЛНР проходит автопробег, приуроченный ко Дню России
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В автопробеге «Русская дорога», посвященном Дню России приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР, общественники, российские военнослужащие и горожане. Мероприятие организовало общественное движение «Мир Луганщине».
Участники на машинах, мотоциклах и военных внедорожниках под звуки патриотических песен проехались по центральным улицам Луганска, после чего направились в Счастье, сообщается на сайте Луганского информационного центра.
«В преддверии Дня России проходит автопробег по всей территории ЛНР, за исключением нескольких городов, которые сегодня находятся на линии боевого соприкосновения», – рассказал председатель парламента Республики Денис Мирошниченко, подчеркнув, что республика празднует День России в новом статусе – «признанного со стороны Российской Федерации равноправного государства».
«Очень приятно, что большое количество машин, людей принимает участие в данном автопробеге. Уверен, что завтра, в сам День России, будет празднование не менее торжественное и не мене значимое», – отметил Мирошниченко.
Как заметил депутат Народного Совета ЛНР, президент мотоклуба «Ночные волки. Отделение Донбасс» Виталий Кишкинов, с каждым годом День России отмечает все большее количество людей «из разных регионов Русского мира».
«Россия – это страна, в которую мы возвращаемся, уже вернулись, и, я думаю, что еще многие регионы Украины присоединятся, вернутся в историческую обойму нашей необъятной Родины», – сказал он.
При этом парламентарий Денис Колесников подчеркнул, что множество жителей ЛНР уже сейчас считают себя частью России. «Это один из самых важных праздников в году, потому что как Россия помогает нам, Россия – это мы. Мы должны показать всему миру, что мы русские, с нами Бог и победа будет за нами», – призвал он.
Также в преддверии Дня России автопробег прошел в Алчевске при участии представителей Вологодской области. Среди участников были депутаты Народного Совета ЛНР, представители общественных и политических организаций РФ и Республик, а также неравнодушные жители города, сообщает газета «Огни».
Участники автопробега стартовали от улицы Сарматской, а маршрут пролегал по центральным дорогам города. Два десятка машин, украшенных флагами России и ЛНР, проехались по улицам города и финишировали на площади Советской у здания городской Администрации.
Но финиш – это не финал мероприятия. В завершение автопробега участники возложили цветы у бюста основателя города Алексея Кириловича Алчевского, после чего сделали групповое фото на память.
Как поделился впечатлениями один из участников мероприятия, заместитель Председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль, это было интересно, это было зрелищно и, самое главное, это было принято жителями города. «Люди приветствовали колонну и разделили с нами эту радость. В этом году праздник для нас особенный, ведь мы признаны Российской Федерацией. Мы, как никогда прежде, близки. С праздником, алчевцы, с праздником жители Республики!» – выразил он.
Более сорока машин, украшенных российскими триколорами, приветственно сигналя, проехали по маршруту «Молодогвардейск – Краснодон – знак «Спасибо, Россия» в Изварино» в Краснодоне, пишет издание «Слава Краснодона».
Так, перед стартом автолюбителей приветствовали заместитель главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района Владимир Шавлай и начальник УПЖ г.Молодогвардейск Сергей Измайлов.
«Дорогие друзья! Исторически так сложилось, что освоение и развитие Донбасса, история нашей земли неразрывно связаны с Россией, с нашей великой, могучей страной. Сделав выбор в 2014 году, мы подтвердили его защитой своей родной земли. Нас держали в блокаде, разбивали наши города и села, гибли мирные жители, гибли наши защитники. И мы знаем цену возвращения домой – в нашу Россию. Завтра отмечается День России. Хочу искренне пожелать всем добра и веры, надежды и любви. Пусть у нас будет впереди мирное небо. И пусть все наши защитники, которые сейчас на боевом посту, вернутся домой с победой. С Днем России! Мы вместе! Мы с Россией! Мы возвращаемся в свою родную страну», – поздравил жителей глава района.
Свою убежденность в том, что большая Родина рада распахнуть свои объятия, автомобилисты выразили у знака «Спасибо, Россия» троекратным громким и дружным «Ура!».
Также в патриотическом автопробеге приняли участие брянковчане, украсив автомобили символикой Российской Федерации и Луганской Народной Республики, и прокатившись по улицам города. Отмечается, что встречные машины дружно сигналили, приветствуя колонну, сообщает общественно-политическая газета «Труд горняка».
Одним из пунктов остановки стала Братская могила советских воинов 1944-1946 гг. Участники автопробега возложили цветы и минутой молчания почтили память освободителей.
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Росгвардия разминировала дорогу в ДНР
Военные Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства.
«В одном из населенных пунктов ДНР, освобожденного от противника, в ходе инженерной разведки военнослужащие Росгвардии обнаружили участок дороги, заминированный противотанковыми минами ТМ-62. Росгвардейцы обезвредили опасные находки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в населенных пунктах ЛНР росгвардейцы нашли восемь гранатометов, два огнемета, крупнокалиберный пулемет «Утес», 50 выстрелов и 22 стартовых заряда к гранатометам, 23 осколочные мины иностранного производства, 16 гранат различных модификаций, более 25 тысяч различных боеприпасов, в том числе и иностранного производства.
Ранее сообщалось, что российские специалисты в ходе разминирования мариупольских дорог используют робототехнические комплексы «Уран-6».
Минобороны: Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию
Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения и другие объекты социнфраструктуры в военных целях. «В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната № 1 и НИИ Высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ (ул. Генерала Н.Батюка), оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО», – приводит слова Мизинцева РИА «Новости».
Кроме того, отметил он, в школах Славянска № 17 (ул. Олимпийская) и № 9 (ул. Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства.
В четверг Мизинцев сообщал, что ВСУ готовит артобстрел Змиевской тепловой электростанции с целью обвинить ВС России в неизбирательных ударах.
Украинские военные выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 10 ракет, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению города Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенные пункты Доломитное и Горловку, выпустив за 12 минут 3 мины и 10 снарядов.
До этого украинские войска 60 раз обстреляли территории Донецкой народной республики за сутки, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли пять человек, 21 ранен.
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