Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей республик с Днем России

День России является праздником в том числе и для жителей Донбасса, заявили главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем России – праздником всех русских по духу людей! <...> В 2014 году Донбасс поднялся за Русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу. <...> Мы твердо знаем, что жители Российской Федерации и ее руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это», – написал Пушилин в Telegram.

Он подчеркнул, что в ДНР уже многое сделано для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с РФ. По его словам, населенные пункты Донбасса ощущают на себе созидательную работу России.

В свою очередь, Пасечник заявил, что День России объединяет не только россиян, но и миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре страны.

«В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание», – подчеркнул он в Telegram.

Кроме того, Пасечник отметил, что за три десятилетия независимости Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене.

День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.