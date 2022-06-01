Лавров: Запад стыдливо умалчивает про попавшие под санкции российские суда-зерновозы

Западные страны не рассказывают о том, что антироссийские санкции распространяются на российские суда, перевозящие зерно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что у России в других отношениях нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения зерном мировых рынков. Проблема, по его словам, заключается в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.

В среду глава МИД России Сергей Лавров сообщал о достижении договоренностей с Турцией о разминировании украинских портов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.