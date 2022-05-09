Немцев возмутили слова посла Украины об освобождении Берлина

Немецкие пользователи соцсетей возмутились высказыванием посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявившего, что Берлин от фашистов освободили украинцы. Украинского дипломата раскритиковали за искажение исторических фактов.

«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», – сыронизировал pancakebreakfast. Комментарии пользователей Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) передает РИА «Новости».

«Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как «героя». Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром», – отметил rachmetow.

«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», – считает PBell.

«Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м», – подчеркнул technifan.

«Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине», – заметил Hans-Jürgen Beier.

«Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?» – задался вопросом Arnd Schumacher.

«Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов», – подытожили пользователи.

Украинский посол в Берлине в последнее время неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес германских властей и даже допускал прямые оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, за которые отказался извиняться.

На ваш взгляд Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»? Вышлет из страны

Потребует извинений

Будет терпеть оскорбления



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