Эрдоган обвинил ЕС в отходе от основополагающих ценностей

Британцы разозлились на Джонсона из-за выплат Украине

Читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.

По мнению комментаторов, Джонсон использует деньги налогоплательщиков, однако не заботится об их проблемах, усилившихся на фоне роста инфляции, которая, по прогнозам Банка Англии, в этом году превысит 10%.

«Благотворительность начинается дома. Борис должен помогать британцам с нашими ценами на еду и энергию. Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем. Какие еще страны раздают такую сумму денег, пока их собственный народ страдает?», – передает РИА «Новости» слова пользователя с никнеймом SamMarieHowie.

«И все это в то время, когда он лишает наших собственных пенсионеров, не выполнив обещанную им тройную блокировку. И он пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время. Он повышает нулевые налоги на нашу энергию и отказывается отменить НДС. Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании», – написал smujsmith.

«У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на порно для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом», – высказался Chester sky diver.

«Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию, подкормить военно-промышленный комплекс и использовать смерть и разрушения как прикрытие своей несостоятельной схемы валютной пирамиды из бесполезных, ими же созданных долгов», – считает Waythrough.

«Борис расставил приоритеты и не может угодить всем, уж извините. Хороший имидж в мировых СМИ для него просто бесценен!», – уверен Noch'n Rollmops.

«Борис Джонсон думает только о Борисе Джонсоне и репутации на международной арене. Забавно, у него есть деньги, чтобы передать их всем, кроме этой страны. Он должен сосредоточиться на британцах, которые борются с повседневными расходами на проживание, нехваткой жилья из-за мигрантов и полным отсутствием каких-либо действий в отношении затрат на энергию. Он был избран, чтобы представлять народ Британии, чтобы мы не жили в нищете, отдавая наши деньги на иностранную помощь и субсидируя конфликты, разжигая ситуацию и подвергая эту страну опасности. Джонсон, ты не Черчилль и никогда им не будешь! Так что делай свою чертову работу!», – написала June Ward.

Ранее Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать. По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.