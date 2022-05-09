Глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления по модели России

В Херсонской области модель государственного управления планируется выстроить по российскому образцу, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

«В дальнейшем, конечно же, она (система управления в Херсонской области – прим. ВЗГЛЯД) трансформируется в российскую систему построения властных органов сверху донизу и будет такой же, как и в других федеральных образованиях. О сроках сейчас рановато говорить, но план такой. Если будет здесь Российская Федерация, то весь свод законов, структура и определение властных полномочий будут именно российскими», – передает его слова ТАСС.

Сальдо добавил, что основная задача в Херсонской области – прекратить притеснение русского языка в сфере образования.

«Учебники истории были переписаны за это время (за последние восемь лет – прим. ВЗГЛЯД) уже раз 10, наверное. [Нужно] восстановить нормальное изучение исторического процесса, когда дети будут знать, что происходило на самом деле, а не то, что им придумали и подают состоявшиеся факты», – сказал он.

Глава администрации заявил, что в учебниках истории появилась информация об украинских националистах, но «о героях СССР вообще нет информации, не учат этому детей, даже тех, которые родом из Херсонщины. «Вот это надо исправлять», – отметил он.

По словам Сальдо, в регионе были школы с обучением на русском языке, однако они все были закрыты. «На сегодняшний день вообще ни одной [школы] не осталось. Это неправильно», – добавил он.

Кроме того, в Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Первыми ее получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом.

Однако гривна продолжает использоваться в области. «Сейчас гривна в ходу практически везде. Постепенно начинает [использоваться рубль]. Геническ – самый ближний к Крыму город, там безопасность выше, чем в Херсоне, там начали уже пенсии выдавать в рублях. И постепенно будет идти наполнение рублем и естественно уменьшение хождения гривны», – сказал Сальдо, уточнив, что регион будет полностью переходить на использование рубля.

Напомним, зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.