Что Россия будет делать с Херсонской областью

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7 мая, суббота  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
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Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

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Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им? Подробности...
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Новым голосом Белого дома станет ультралевая чернокожая лесбиянка

Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ Michael Reynolds/EPA/ТАСС
Джен Псаки покидает Белый дом. Ее место займет Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году. Почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему нет названия у новой эпохи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Сергей Миркин
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Обсуждение: 17 комментариев
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    Что Россия будет делать с Херсонской областью

    Так выглядел герб Херсона времен Российской империи - и так он будет выглядеть и сейчас
    		   7 мая 2022, 15:05
    Фото: общественное достояние
    Текст: Андрей Резчиков

    «Исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло». Такими словами представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Украины объявил о возможности возвращения региона в состав России – так же, как это сделал в свое время Крым. Насколько вероятен такой сценарий, а также каким способом и когда он мог бы быть реализован?

    Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», – заявил Стремоусов.

    По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с РФ, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России. Уже принято решение «вернуть Херсонской области исторический герб – времен нахождения региона в составе Российской империи». Тот герб был утвержден 7 октября 1803 года. На фоне золотого поля изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.

    В том, что будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией, и они будут находиться под ее надежной защитой, убежден и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Никто не допустит возвращения украинских нацистов», – заверил Шеремет. По словам депутата, экономическая интеграция освобожденных регионов с Россией позволит в разы сократить время их восстановления и развития. «Эти регионы со временем станут по своим темпам развития сродни Крыму», – подчеркнул депутат.

    Ранее Стремоусов, который также возглавляет комитет «За мир и порядок», назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения региона «обратно в нацистскую Украину». «Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население», – говорил Стремоусов.

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который на этой неделе посетил освобожденные украинские территории, призвал не забегать вперед в вопросе о статусе Херсонской области, заверив, что это будут определять жители региона. По словам Турчака, сейчас самое главное решить вопрос с гуманитарной помощью и нормальной подготовкой к зиме, чтобы коммунальные системы и городская инфраструктура работали как единый механизм.

    Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров тоже назвал неактуальным вопрос вхождения в состав России каких-либо новых регионов, в том числе Херсонской области. «У нас есть другая задача – специальная военная операция. Мы ее должны завершить победно. А дальше, я думаю, уже будет решаться по ходу событий, будут решать сами граждане», – сказал Джабаров «Интерфаксу».

    В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Херсонская область стала первым регионом, полностью взятым под контроль российскими войсками, которые вошли туда в первый же день проведения операции – 24 февраля. В регионе была сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

    1 мая Украина отключила область от мобильной связи и интернета. Но в минувшую среду Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету, а накануне на территории области с помощью российских специалистов восстановили мобильную связь. Сейчас ведутся переговоры о заходе российских мобильных операторов.

    Также с начала месяца Херсонская область начала переход в рублевую зону. Этот период продлится до осени. В это время в обращении будут как российские рубли, так и украинские гривны, но затем расчет возможен будет исключительно в рублях.

    Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер подчеркивает, что политические заявления об общем будущем Херсонщины с РФ – это четкий сигнал о том, что «Россия отсюда не уйдет». «Общаясь с жителями Херсонской области, я неоднократно слышала вопрос: «А Россия отсюда не уйдет?» И то, что сегодня местные руководители и депутаты Госдумы говорят о том, что «Россия здесь навсегда», дает колоссальную поддержку людям, которые хотят спокойствия на своей земле», – подчеркнула Шеслер.

    Однако пока большинство жителей области опасаются угроз со стороны киевских одиозных и националистических групп, которые обещают «возмездие за коллаборационизм», «уничтожение всех оппонентов». «Именно на этих угрозах базируется неуверенность основной массы населения Херсонской области», – пояснила собеседник.

    По ее словам, на данном этапе Херсонскую область можно присоединить к Крыму за счет административных средств и «на этом основании проводить экономическую политику и налаживать социальную инфраструктуру».

    «В тот момент, когда люди ощутят себя частью России, когда будет обеспечена их полная безопасность, можно будет провести референдум и принимать другие политические решения. А сейчас время референдума о воссоединении Херсонской области с Россией еще не пришло. Будучи депутатом областного совета Николаевской области, я отлично представляю себе организацию этого процесса. Для этого необходимо множество административных и правовых усилий, чего сейчас обеспечить нельзя. Также пока невозможно гарантировать полную безопасность различных населенных пунктов Херсонской области», – указала председатель СППУ.

    Однако крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что в подобной интеграции с полуостровом нет необходимости. «Такое объединение скорее принесет вред, чем пользу. В Херсонской области уже присутствует достаточное количество российских консультантов, которые налаживают оказание помощи. Отказ от самостоятельного управления и присоединение к Крыму оттолкнет большую часть населения, потому что это лишено смысла и оснований. Свыше 200 лет назад Херсонская область и Крым были единым целым – Таврической губернией, но уже больше 100 лет Херсонщина – самостоятельная и экономически развитая территория. Люди привыкли к определенной самостоятельности, и лишать их этого – совершить организационную и политическую ошибку», – считает Джаралла.

    В то же время Херсонская область является ключевой для снятия крымской блокады и развития российских связей с Донбассом. «Мы видим набор военно-экономических решений, которые подталкивают к подобному сценарию (объединению области с Россией), но в настоящий момент на первом месте находятся вопросы налаживания нормальной жизни. Только по реализации социальных программ население Херсонской области сможет понять преимущества пребывания в составе России. Уже сейчас, посещая Крым, они испытывают значительный шок, сравнивая с тем, что за эти восемь лет произошло у них. В Крыму – развитие и процветание, а там – все большее обнищание, хотя Херсонская область является регионом, который способен обеспечивать себя и приносить пользу, став в перспективе российским», – подчеркнул политолог.

    Эксперт согласен, что заявления новых херсонских властей и российских политиков лежат в логике развития ситуации. «Спецоперация приводит к результатам и возникает вопрос: а дальше-то что? Но пока спецоперация не завершится, судьба территорий и в целом складывающаяся конфигурация не будут определены. Пока общественные деятели сбрасывают в информационное пространство заявления, но нужно учитывать их реальный вес, насколько они владеют возможностью влиять на ситуацию. Озвученные мнения опираются на очевидные факты, и их невозможно игнорировать», – пояснил Джаралла. 

    Кирилл Стремоусов заявил в субботу, что нынешние власти Украины олицетворяют собой «настоящую террористическую организацию» и «способны только запугивать», поэтому какие-либо переговоры с Киевом исключены. Чиновник напомнил, что «в отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений», а также «поступают открытые угрозы физического устранения».

    Джаралла особо отметил, что вывод российских войск с освобожденных территорий может привести к повторению провокаций, как это стало с трагедией в Буче.

    «Ушедшая российская армия была обвинена в преступлениях, которые совершили украинские каратели. Они по безнаказанности убивали и казнили людей, которые по тем или иным причинам не покинули эту территорию. Из этого следует, что территории, с которых уйдет Россия, будут залиты кровью... Теперь Херсонская область так или иначе должна интегрироваться в российское пространство», – считает собеседник. 

    В случае проведения референдума в будущем «бесполезно рассматривать международно-правовую аргументацию». «Исходя из примера Крыма вполне очевидно, что народное волеизъявление не будет признано на Западе, поэтому обращать на это внимание не имеет смысла. Намного более важным будет создать такие процедуры, которые будут легитимны в глазах самих граждан», – подытожил Джаралла.

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