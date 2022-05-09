Мединский рассказал о формате переговоров России и Украины

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9 мая, понедельник | Последнее обновление — 13:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
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Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад.
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На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Мединский рассказал о формате переговоров России и Украины
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Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в дистанционном формате, сообщил помощник главы российского государства Владимир Мединский.
«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», – сказал Мединский «Интерфаксу».
В Кремле обращали внимание на сообщения о желании Украины выйти из переговоров. Там констатировали, что на данный момент на переговорном треке динамики нет. Москва заявляла, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.
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Шольц высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте
Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением.
«Но не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем», – передает ТАСС слова канцлера. По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине. При этом канцлер заявил, что «Украина выстоит».
Ранее лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
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Володин сделал вывод из заявления G7 о намерении «не допустить победы» России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление лидеров стран «Группы семи» о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских Вооруженных сил, – написал Володин в своем Telegram-канале. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Против чего они выступают? – задался вопросом Володин. –
- Демилитаризации;
- Денацификации;
- Внеблокового и безъядерного статуса Украины;
- Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.
Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.
Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», – заключил спикер Госдумы.
Напомним, в воскресенье лидеры G7 в ходе виртуальной встречи заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением, высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте.
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ВКС России уничтожили доставленное на станцию Соль вооружение из США
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», – передает ТАСС слова Конашенкова.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказал он.
Конашенков добавил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.
По словам генерала, ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», установка РСЗО «Смерч» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.
«Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской.
«Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов», – сказал Конашенков.
Он отметил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники», – сказал Конашенков.
В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Джонсон призвал дать Киеву оружие, которое позволит «отвоевывать территорию»
Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В ходе разговора с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон призвали весь мир «делать больше» для поддержки Киева и «действовать быстрее». Кроме того, Великобритания считает необходимым усиливать экономическое давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Как следует из заявления G7, президент Украины Владимир Зеленский назвал «конечной целью» Киева «гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем».
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В «Азове» выступили с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ
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Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко заявил, что командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк пытался покинуть окруженный Мариуполь, взяв с собой людей, танки и боеприпасы, но попал в плен к войскам РФ.
«Можно было бы убежать, как трус, думать только о собственное жизни, но не думать о своем долге, присяге, которую принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который был дан. И он попытался сбежать из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами. Из Мариуполя нельзя прорваться, но, если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь себе продлить», – сказал офицер управления разведки националистического полка «Азов» Илья Самойленко в ходе он-лайн включения из «Азовстали». Видео размещено на YouTube-канале «Громадское ТВ».
Командир полка «Азов» Денис Прокопенко также раскритиковал действия Баранюка, указав, что неизвестно, давал ли ему кто-то приказ на прорыв из вышестоящего руководства.
«Неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто уйти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Также большое количество людей были брошены на произвол судьбы, они просто попали в плен. Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы еще долго могли бы держать оборону на правом берегу, но фланг оказался обнажен», – рассказал Прокопенко.
Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – сказал военный. Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. «Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев отказался помогать блокированным в Мариуполе военным и как он намерен формировать вторую армию с западным вооружением.
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Обнародованы чертежи подземных уровней завода «Азовсталь»
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Планы подземных уровней предприятия «Азовсталь» в Мариуполе оказались в распоряжении телеканала «Звезда».
К ним прилагается различная сопроводительная документация. На изображениях можно увидеть уникальные чертежи, на которых показано, как устроена «Азовсталь» изнутри, передает «Звезда».
Кроме того, удалось сфотографировать обложки технической документации, в которой содержится генплан, информация о транспортной системе предприятия, сведения о технологии производства и воздухоснабжении помещений.
Ранее российские военные завершили эвакуацию гражданских с «Азовстали».
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуировали еще 50 человек. Общее число эвакуированных с территории предприятия мирных граждан достигло 176 человек.
Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали с металлургического комбината «Азовсталь» около 500 человек. Позже с предприятия вышла группа мирных граждан из 12 человек, через некоторое время территорию меткомбината «Азовсталь» покинули еще 13 мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине
Лидеры стран «Группы семи» (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине, говорится в их совместном заявлении.
«Группа семи» и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», – передает ТАСС текст коммюнике.
Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили готовность продолжать поддержку Украины.
«Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины», – говорится в заявлении.
Лидеры G7 указали, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, ее «процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах».
В документе указывается, что Украина начала с зарубежными партнерами обсуждение «механизмов безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования».
В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
«Уважаемые частные компании не должны обеспечивать выручкой от своей деятельности российский режим или его дочерние структуры, через которые осуществляется снабжение российской военной машины», – говорится в заявлении.
Ранее страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти.
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Российские блогеры высмеяли Тимошенко на каблуках и в бронежилете в Харьковской области
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Журналисты и блогеры отреагировали на появление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в районе Северная Салатовка на северо-востоке Харькова на каблуках и в бронежилете на фоне боевых действий.
Политик появилась в кадре на каблуках и в бронежилете. Особое внимание Тимошенко уделила образовавшейся на дороге воронке, которую, по ее словам, необходимо засыпать как можно скорее.
«Юлия Тимошенко на каблуках и в бронежилете позирует на фоне разрушений в Харькове. Девочки такие девочки», – написала телеведущая Ольга Скабеева в Telegram.
«Не все клоуны еще засветились на фоне войны. Вот и Тимошенко в бронике и на каблуках решила попозировать на окраинах Харькова», – написал автор Telegram-канала «Небожена».
Тем временем украинские авторы Telegram-канала «Украина 24/7» предположили, что каблуки «нужны для меньшего соприкосновения с землей, чтобы уменьшить риск наступить на мину».
Ранее украинские СМИ распространили фотографию Тимошенко с автоматом в руках у стен киевского МВД.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про желающих записаться в его батальон, пожаловавшись на нехватку оружия.
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Военный эксперт предсказал самоуничтожение националистов с «Азовстали»
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На заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства, поэтому солдаты ВСУ «готовятся к самоуничтожению», заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Недавно была очередная попытка националистов и их сторонников выйти с «Азовстали» на боевые позиции. Она была достаточно результативно воспрепятствована», – приводит слова Насонова телеканал «360».
По его словам, скорее всего, в ближайшее время будут видны результаты работы Вооруженных сил России.
«Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов «Азовстали» кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения.Поэтому я думаю, что в течение объективно ближайшего времени будут какие-то результативные действия. То ли предполагаемая сдача в плен, то ли самоуничтожение – что абсолютно точно нельзя исключать, то ли попытка прорыва», – отметил он.
Также он подчеркнул, что «попытка самоуничтожения» – это вполне вероятный сценарий, по примеру советских фильмов.
«Если они все в наколках, если они до этого очень активно публиковались в соцсетях, где показывали свой послужной список и проявляли поддержку фашиствующим властям, то такой вариант событий очень даже легко представить», – уточнил эксперт.
Кроме того, он заявил, что уничтожение российскими военными командного пункта механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области – крупный успех, поскольку для ВСУ именно бригада является основной оперативной единицей. По его словам, ликвидация подобных пунктов осложняет управление и вносит большую дестабилизацию в действия противника.
Насонов указал, что уничтожение корвета ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы говорит о том, что, вероятно, могли быть возобновлены поставки вооружения для военных кораблей, поэтому до момента их применения произошло воздействие российских средств поражения.
«Действительно, ВСУ терпят поражение на сухопутном театре военных действий и сдвигают активность в сторону побережья и морской акватории. Несколько попыток было активничать в районе острова Змеиный. Именно над морской акваторией были уничтожены и самолеты, и вертолетная группировка. Три из четырех вертолетов были с десантом. То есть они пытались осуществить некий тактический маневр», – отметил эксперт.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское.
Также сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».
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Зеленский назвал цель Киева в противостоянии с Россией
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Целью Киева является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил с территории, которую Украина считает своей, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как следует из заявления G7, Зеленский в ходе видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки» сказал, что «конечной целью Украины является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем», передает РИА «Новости».
Он «поблагодарил членов G7 за поддержку». Зеленский сказал, что Киев «полагается на своих международных партнеров в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей». Украина рассчитывает на их помощь и в «быстром и эффективном восстановлении экономики», «гарантировании экономической и энергетической безопасности» Украины, сказал он.
G7 заявила, что Украине с начала российской спецоперации «выделили и обещали» помощь более чем на 24 млрд долларов «на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную». В ближайшие недели планируется «увеличить коллективную краткосрочную финансовую поддержку», которая должна «помочь Украине закрыть финансовые пробелы и обеспечить базовые услуги народу», а также «поддержать долгосрочные восстановление и реконструкцию».
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
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Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt призвал Москву прекратить боевые действия на Украине, вывести российские войска и начать мирные переговоры.
«Мы твердо стоим на стороне Украины и будем продолжать помогать стране отстаивать своё право на самооборону», – цитирует его RT.
В Кремле ранее отметили сообщения о желании Украины выйти из переговоров. Там констатировали, что на данный момент на переговорном треке динамики нет.
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Эксперт объяснил, зачем украинская власть врет блокированным в Мариуполе военным
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«Киев ради своей политической сиюминутной выгоды врет блокированным в Мариуполе военным о якобы «спешащих» им на помощь подразделениях украинской армии», – сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее пленные бойцы ВСУ пожаловались на предательство украинских властей.
«В середине прошлого месяца народная милиция ДНР сообщила о гибели командира 36-й бригады ВСУ Баранюка при попытке прорыва обороны Мариуполя. Думаю, тогда же его и взяли в плен. Для чего об этом сказали только сейчас? Вероятно, чтобы его семья успела эвакуироваться с Украины. Иначе с ней расправились бы боевики «Азова», против которых в России возбуждено несколько уголовных дел», – считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
По словам эксперта, своим враньем о подготовке группы деблокады Мариуполя центральная украинская власть усугубляет положение бойцов, вынуждая их воевать до последнего бойца и держать оборону на «Азовмаше» в ожидании помощи, которая никогда не придет. «Руководство ВСУ делает серьезные ошибки или вовсе ведет себя неадекватно ситуации, жертвуя своими военными ради достижения каких-то пропагандистских малозначительных целей. В данном случае – показать миру и Украину героическое длительное сопротивление на «Азовмаше», – сказал собеседник.
Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – сказал военный. Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. «Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.
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Маск поспорил с Рогозиным о нацистах
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск не согласился с заявлением Дмитрия Рогозина о нацистских формированиях на Украине и поспекулировал о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах».
«Слово «нацист» означает совсем не то, что он (Рогозин – прим. ВЗГЛЯД), похоже, думает», – написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) в ответ на заявление Рогозина, опубликованное накануне.
Позднее Маск добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
Напомним, в воскресенье Рогозин прокомментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Ранее пленный начальник штаба морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков заявил, что спутники Starlink раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
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Музыканты U2 выступили в киевском метро
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В киевском метро выступили солист ирландской рок-группы U2 Боно (Пол Дэвид Хьюсон и гитарист Эдж (Дэвид Хауэлл Эванс), сообщили СМИ.
Боно активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале. Вместе с украинской группой «Антитела» они спели Stand by Me – со словами Stand by Ukraine.
«Боно, конечно, показал себя м... еще вписываясь за Манделу. Так что ничего нового мы о нем не узнали. Пусть просто поет», – прокомментировал выступление Боно блогер Максим Кононенко в своем Telegram-канале.
Ранее актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.
Напомним, в 2011 году Боно оказался в центре расового скандала во время своего турне по Южноафриканской республике. Музыканту поставили в вину то, что он высказался одобрительно относительно известной песни, содержащей фразу «shoot the farmer» («стреляйте в фермера»), которая может быть воспринята как призыв к насилию.
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