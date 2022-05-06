«Народный фронт» доставит частицу Вечного огня ветеранам в России и за рубежом

В Александровском саду в Москве стартовал масштабный автопробег патриотической акции «Огонь памяти», участники которой доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата», ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах.

«Сегодня церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата по-своему уникальна. Частицы Вечного огня из Александровского сада отправляются в российские регионы, 12 стран и самое главное – в Донецк и Луганск. Это еще раз подчеркивает, что у нас общая история, общая Великая Отечественная война, общие деды, которые воевали плечом к плечу за наше будущее. Исторически справедливо, что сегодня огонь отправится в Донецк и Луганск и будет зажжен в огнях памяти, не горевших долгое время. Мы свою общую память никогда не забудем», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова.

Автоколонна проследует по направлениям: Москва – Тула – Волгоград – Новороссийск – Керчь – Севастополь, Москва – Санкт-Петербург – Мурманск, Москва – Смоленск.

Всего за дни проведения акции «Огонь памяти» охватит 17 регионов, участие примут около 3 тыс. человек. Так, частицы Вечного огня будут доставлены ветеранам в восемь городов-героев России и населенные пункты по пути следования автопробега, где пройдут праздничные мероприятия. В городах акцию примут представители администраций и общественники, которые передадут лампы ветеранам.

«Мы в шестой раз организуем автопробег, с каждым годом он наращивает обороты и в этом году впервые вышел на международный уровень, – сообщил организатор общественного движения «Огонь памяти» Сергей Игнатьев. – Частицы Вечного огня встречают тепло, трепетно, с большим уважением».

При поддержке Россотрудничества с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад представители Народного фронта доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Таджикистан.