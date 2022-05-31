Россия отреагировала на попытку ЕС запретить импорт российской нефти

ЕС находится не в лучшей форме, Россия найдет других импортеров для своей нефти, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Евросоюза ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <…> Очень быстрая смена мировоззрения указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.

На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.

Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.

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