Медведев предложил упростить въезд в Россию выступающим против Шольца немцам

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30 мая, понедельник | Последнее обновление — 21:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсонской области заявили о переходе жителей на российские сим-карты
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Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах.
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Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен.
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В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Медведев предложил упростить въезд в Россию выступающим против Шольца немцам
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Решение властей ФРГ упростить выдачу виз для журналистов негосударственных медиа из России, правозащитников и оппозиционеров прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, предложив подумать об упрощении въезда в Россию оппонентов западных властей.
«Ну что ж. Можно сделать два вывода. Первый вывод: «Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах», – написал Медведев в своем Telegram.
Второй вывод Медведев обозначил в виде предложения «подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против» канцлера ФРГ Олафа Шольца и подобных ему европейских деятелей.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи виз для выступающих против спецоперации на Украине журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров. Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.
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В Германии ожидают рекордное падение урожая из-за санкций против России
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Из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии немецкие фермеры ожидают падение уровня урожая на 3 млн тонн и роста цен, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур», – говорится в публикации издания, передает РИА «Новости».
Авторы статьи напомнили, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 4,6 млн тонн этой продукции, при этом потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 млн тонн.
Кроме того, их производство требует большого количества энергии, в основном природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.
В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 млн тонн зерна.
Ранее в бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России.
Напомним, вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что из-за дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений по причине украинского кризиса число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн.человек
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Немецкого журналиста ужаснули масштабы русофобии в Германии
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Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.
По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.
«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России – на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» – передает РИА «Новости» слова Хайдена.
Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.
Напомним, депутат немецкого Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре.
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Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, разговор длился 90 минут, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, канцлер и французский лидер во время разговора настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
«Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на слова Хебештрайта.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.
В апреле президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
При показушной установке погранстолба на границе с Россией погибли четверо военных ВСУ
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Майский «выход» киевских боевиков к пограничному столбу – это «постановка», которая стоила ВСУ четверых погибших и троих раненых, сообщил уволенный бывший глава управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На своей странице в Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией) Дудин отметил, что все, о чем «врала российская пропаганда про пограничный столб», оказалось правдой, так как в результате перформанса четыре украинских военных погибли и еще три получили ранения, а столб был брошен остальными военными ВСУ при бегстве, передает «Коммерсант».
«Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых «двухсотых» и троих «трехсотых» за такое выступление перед президентом», – добавил он.
Напомним, в середине мая в Сети появились кадры, на которых украинские военные притащили в поле украинский пограничный столб. Как утверждали они в записанном видео, – к границе Харьковской области с Россией. После военные устроили фотоссесию с этим столбом. А затем похвалились своим поступком Зеленскому. Позже украинский президент их похвалил за «геройский» поступок в специальном видеообращении.
Ранее уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом. Накануне Зеленский заявил, что Дудин уволен за то, что «не работал на защиту города с первых дней» российской спецоперации.
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Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза зерна
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна во избежание продовольственного кризиса, сообщил Елисейский дворец.
«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.
Ранее Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей.
Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
Между тем, ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины. До этого, Кремль счел неприемлемыми обвинения Запада в блокировке поставок зерна с Украины.
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В Германии раскрыли военную тайну НАТО по поставкам оружия на Украину
Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.
Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей, передает РИА «Новости».
Заявление Меллер вызвало скандал в Германии на фоне сообщений немецких СМИ, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторых видов вооружений. При этом некоторые чиновники это отрицали.
Глава берлинского офиса «Европейского совета по международным отношениям» Яна Пуглиерин заявила, что она «удивлена и недоумевает» из-за заявления Меллер. По ее словам, чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца.
Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским
Телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Конечно, Россия не смотрит на эти вещи (вступление Швеции и Финляндии в НАТО – прим. ВЗГЛЯД) позитивно. Россию, прежде всего, особенно беспокоит финский вопрос. Почему? Потому что это приграничная страна, поэтому она не поддерживает вступление Финляндии в НАТО. На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», – сказал Эрдоган в интервью по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.
Он также уточнил, что Турция надеется, что конфликт между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но с каждым днем ситуация ухудшается. «В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», – добавил турецкий лидер.
Ранее президент республики Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», вместо этого Анкара оказала Киеву поддержку.
Патриарх Кирилл: Попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не будут достигнуты
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Разделение православных людей России и Украины исходит не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
«Мы не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей России и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла, не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет», – цитирует его РИА «Новости».
По словам патриарха Кирилла, РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы. «Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Но мы молимся и о том, чтобы никакие временные внешние средостения не разрушили духовное единство нашего народа», – добавил он.
В пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.
Накануне в РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости, отметив, что единство Русской и канонической Украинской православных церквей (РПЦ и УПЦ) остается.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет объявление УПЦ независимой в разгар боевых действий на Украине.
В бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России
Немецкие власти существенно недооценивают последствия антироссийских санкций для страны, заявила партия «Альтернатива для Германии» в своем обращении к правительству.
Партия указала на опасность возможного эмбарго на поставки энергоресурсов из России. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», – цитирует обращение АдГ RT.
Введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может спровоцировать и прекращение экспорта природного газа в Германию, подчеркнули парламентарии.
Такое решение Москва может принять в качестве ответной меры на действия иностранных государств. «Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», – говорится в обращении.
Парламентарии призвали правительство страны «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС».
Ранее в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада.
Синод РПЦ выразил поддержку УПЦ в связи с давлением с разных сторон
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Синод Русской православной церкви (РПЦ) по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил Украинской православной церкви (УПЦ) поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон. Об этом говорится в постановлении Священного синода РПЦ.
«Выразить всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности», – говорится в постановлении, которое процитировал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.
Митрополит Иларион подчеркнул, что принятые Собором Украинской православной церкви дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, требуют рассмотрения Священным синодом Русской православной церкви.
«Комментируя решения Священного синода, я хотел бы сказать не о том, что произошло в Киеве, а о том, что там не произошло. Есть такое мнение, что Украинская православная церковь отделилась от Русской православной церкви, это не так. Никакого заявления об отделении от Русской православной церкви не было. Не было сделано никакого заявления о том, чтобы у Украинской православной церкви появился какой-то новый статус. Наоборот, в очередной раз она подтвердила, что обладает статусом независимости и самостоятельности, который был дан ей еще в 1990 году», – добавил он.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что разделение православных людей России и Украины исходит не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты.
В пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.
Накануне в РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости, отметив, что единство Русской и канонической Украинской православных церквей (РПЦ и УПЦ) остается.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет объявление УПЦ независимой в разгар боевых действий на Украине.
Минобороны: Боевики «Правого сектора» открыто призывают к геноциду русских в Донбассе
Члены «Правого сектора*» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) открыто призывают к геноциду русскоязычных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Отмечается, что националисты также отбирают у мирных граждан и присваивают себе деньги и автомобили, обосновывая это нуждами территориальной обороны.
«В Великоновоселковском районе Донецкой народной республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации «Правый сектор*» открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», – сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
СК намерен запросить у Минобороны данные о готовящейся украинской провокации в Сумах
Российские следователи в ходе расследования изучат данные Минобороны России о готовящейся украинской провокации в Сумах, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следственный комитет запросит и изучит в рамках расследования уголовных дел данные министерства обороны об очередной готовящейся украинским режимом провокации в городе Сумы с целью обвинить российских военных в применении химического оружия и неизбирательных ударах по гражданским лицам», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Накануне в Министерстве обороны России заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
Вучич: Цены на российский газ будут благоприятны для Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что достигли договоренности о том, что цена газа для Сербии из России будет намного меньше, чем в среднем на рынке, приблизительно в три раза.
«Остаются переговоры о дополнительных 800 млн кубических метрах газа (в год). Это увеличение связано с развитием Сербии. Так что остается вопрос цены для части объемов. А о 2,2 млрд кубометров газа с президентом Путиным достигнута договоренность, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и союзном государстве с Россией», – заявил Вучич на брифинге, передает РИА «Новости».
«Так что если на бирже TTF цена газа около 960 долларов за 1 тыс. кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тыс., а может, и до 4 тыс. за 1 тыс. кубометров, то при нынешней цене будем получать около 340-350 долларов за 1 тыс. кубометров», – сказал сербский лидер, добавив, что детали еще предстоит обсуждать с Газпромом.
Он подчеркнул, что для расчета цены газа будет применяться исключительно нефтяная формула и договор «будет заключен на три года».
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию.
В среду Вучич заявлял, что Россия всегда назначала честную цену на газ. По его словам, Сербия рассчитывает на большие объемы поставок. Он также говорил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
СМИ:Германия по минимуму поставляло оружие Киеву последние девять недель
Правительство ФРГ сократило «до минимума» поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.
По информации издания, Германия с конца марта не поставляла сколько-нибудь значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине было передано всего две партии вооружений со стороны властей ФРГ. В обоих случаях речь шла лишь о небольшой технике. Согласно списку, в середине мая Германия поставила Киеву 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия, передает ТАСС.
В свою очередь представитель Минобороны ФРГ заявила изданию, что «информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена». Вместе с тем указывается, что другая поставка германского вооружения, отличная от майской, прибыла на Украину на месяц раньше. Однако в ней, как пишет газета, находились только запчасти для пулеметов, «средства воспламенения», детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, подрывные заряды и мины.
По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств из ФРГ состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включала 2 тыс. ракет для ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела». Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все же есть.
Ранее статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер заявила, что Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО.
До этого украинский посол в Берлине Андрей Мельник в очередной раз обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства и раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине.
Накануне Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав «немецкое оружие для Украины уже в пути».
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Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда
Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении предварительно ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали ускорения инфляции лишь до 7,6%. В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9% при прогнозе в 0,5% после апрельских 0,8%, передает РИА «Новости».
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС по предварительной оценке в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ускорение показателя до 8%. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Ожидался рост лишь на 0,5%.
Ранее эксперты в Германии признали провал западных стран сломить экономику России.
Также в Бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России.
До этого ведущие немецкие экономисты предупредили Германию о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
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