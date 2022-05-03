Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Хорватский президент Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде.

Миланович в конце апреля выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах, в первую очередь - изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов. Тогда, отвечая на вопросы журналистов о возможности вступления Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс, он назвал это «опасным шарлатанством».

«Кто говорит, что я – русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф Газпрома приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», – передает РИА «Новости» слова президента Хорватии.

Ему снова ему задали вопрос о возможности членства Финляндии и Швеции в НАТО.

«Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том (президентском) уровне», – сказал Миланович.

Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменении избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.