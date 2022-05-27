Янукович: Государственности Украины грозит полное уничтожение

Украине придется возобновить переговоры с российской стороной, ее к этому подтолкнет Запад, в том числе США, заявил бывший украинский президент Виктор Янукович.

«Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение», – говорится в обращении Януковича, которое разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир, передает РИА «Новости».

По словам Януковича, «и в Европе, и в США правящие политические силы поддерживают те или иные режимы, исходя их собственных интересов». Главный из них состоит в том, «чтобы не потерять голоса избирателей», отметил экс-президент Украины.

«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», – добавил Янукович.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что вести переговоры с Россией необходимо, чтобы закончить конфликт, но российская сторона якобы этого не хочет, заявил, что украинские власти делают противоречивые заявления, которые не позволяют понять, осознают ли в Киеве реальное положение дел.

В среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не имеет «предварительных условий» для возобновления переговоров с российской стороной.