СК завел уголовные дела после обстрелов ВСУ Белгородской и Курской областей

Российские следователи завели уголовные дела после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов в Белгородской и Курской областях, а также гибели местной жительницы, сообщил Следственный комитет России.

Дела возбуждены по статье «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору», сообщается на сайте ведомства.

«25 и 26 мая 2022 года военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрел из системы залпового огня по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры села Журавлевка Белгородской области. Аналогичный факт 26 мая 2022 года зафиксирован в селе Воробжа Курской области. В результате обстрелов один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и общеобразовательная средняя школа», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают подразделения ВСУ и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелу мирного населения.

В четверг белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что обстрел Журавлевки со стороны Украины велся на протяжении всего дня. Он уточнял, что в результате обстрела ранения получила женщина. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, из-за чего ее невозможно было транспортировать. В пятницу она скончалась.

После того как женщина получила ранения, на въезде в обстреливаемое со стороны Украины село Журавлевка поставили блокпост, чтобы не пускать туда посторонних.

В среду Гладков также сообщал, что поселок Журавлевка подвергается обстрелам со стороны Украины.