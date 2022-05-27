В России предложили запретить экспорт риса на полгода

Министерство сельского хозяйства России предложило запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года, он не распространяется на государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис)», – говорится в проекте постановления правительства России.

Временный запрет не распространится на рис, вывозимый в государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи в рамках международных транзитных перевозок. Также запрет не будет действовать на рис, вывозимый в целях обеспечения деятельности воинских формирований России в Республике Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР, а также других иностранных государств.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что министерство оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса.

По данным Росстата, урожай риса в России в 2021 году сократился на 6%, до 1,074 млн тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились – на 3,7%, до 190 тыс. гектаров. Внутреннее потребление риса в России, по экспертным оценкам, составляет порядка 800 тыс. тонн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.

В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран.

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