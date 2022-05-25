В ДНР пообещали не допустить превращения «Авдеевского коксохима» во вторую «Азовсталь»

«Наши войска находятся в нескольких километрах от авдеевского предприятия «Коксохим», где сосредоточены украинские войска. Но мы не станем рисковать и создавать там вторую «Азовсталь», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее в Донецкой народной республике рассказали о тактике малых котлов на авдеевском направлении.

«Авдеевка почти полностью окружена. Город в спешке покинули местные власти, подразделения территориальной обороны и руководство Авдеевского коксохимического завода», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«При этом «брать в лоб» Авдеевку никто не будет. Дело в том, что там находится завод «Коксохим». Мы уже в нескольких километрах от него. Но мы не хотим превращать это предприятие во вторую «Азовсталь». Также на «Коксохиме» находится довольно опасное производство, там хранятся различные фенолы и химические отходы», – подчеркнул Бердичевский.

По словам собеседника, также серьезные бои идут в районе села Очеретино в Ясиноватском районе, который расположен к северо-западу от Авдеевки. «В скором времени там будет перекрыта последняя свободная трасса. Мы видим, что все бегут из города. Они понимают, что кольцо стремительно смыкается», – отметил Бердичевский. «Кроме того, Красный Лиман на 90% занят союзными войсками и в ближайшие сутки-двое будет полностью освобожден», – добавил он.

Ранее официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов, в том числе для сохранения гражданского населения.

Он пояснил, что под этим подразумевается, «когда ты отрезаешь определенную часть украинских войск от снабжения, от той помощи, которые они могут оказывать друг другу и после этого начинается методичная с ними работа – как психологическая, информационная, так и военная – в разных направлениях».

«Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», – добавил Басурин.

Также сообщалось, что силы ДНР не будут входить в саму Авдеевку, город будет блокирован. Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что силы ДНР ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, а при этом будет страдать завод».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о наступлении на Северодонецк и Лисичанск. Как рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник, военные работают с учетом городских условий. При этом упор делается на сохранение жизней как бойцов, так и мирного населения. Основная трудность направления – созданные ВСУ укрепрайоны в многоэтажной застройке Северодонецка.

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