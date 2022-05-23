В Мали заявили о негативном влиянии санкций против России на бедные страны

Западные санкции против России парализовали экономическую систему и нанесли удар по бедным странам. Миру грозит продовольственный кризис, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

«Сейчас мы только начали оценку всей ситуации (последствий антироссийских санкций – прим. ВЗГЛЯД). Но уже можно отметить, что цены на все продукты выросли... Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Диопа, Мали столкнулась с дефицитом пшеницы на рынке, поскольку крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а импортируют ее бедные страны третьего мира.

«То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке. Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию», – сказал министр.

По словам главы МИД Мали, любые санкции не являются решением проблемы, а только усугубляют ее.

«Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам. Вне зависимости от воли Мали западные санкции в целом влияют на всех. Очевидно, что это повлияет на продовольственную ситуацию в мире», – сказал Диоп.

Продовольственный кризис, продолжил министр, угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира. От него могут пострадать больше людей, чем от терактов.

«Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство», – уточнил Диоп.

Министр иностранных дел подчеркнул, что многие люди фактически будут «приговорены к смертной казни», потому что их лишают доступа к продуктам питания. Ситуацию не сможет спасти даже поток продовольственной и гуманитарной помощи, поскольку международные финансовые, экономические и торговые связи сильно нарушены.

Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.

Между тем, по словам главы МИД Сергея Лаврова, мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД