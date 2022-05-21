Иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи, многое приходилось покупать за свой счет, рассказал британский наемник Мэттью Робинсон в интервью Irish Times.

«Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт», – цитирует РИА «Новости» Робинсона.

Согласно газете, многим военнослужащим и «добровольцам» до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения.

«Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема», – добавил наемник.

Он также сообщил, что теперь помогает проводить отбор наемников для Грузинского легиона.

Ранее западные наемники, участвующие в боях на Украине, рассказали британской The Telegraph о тотальном превосходстве российской армии на полях сражений, плохой организации и коррупции в рядах ВСУ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.

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