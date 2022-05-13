Иностранные наемники, участвующие в боях на Украине, рассказали британской The Telegraph о тотальном превосходстве российской армии на полях сражений, плохой организации и коррупции в рядах ВСУ.

«Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия», – заявил отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области.

Наемник особенно выделил эффективность российских беспилотников, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ и иностранцев. Британец уточнил, что всего за первые две недели боев он трижды попадал в такие «опасные ситуации», передает РИА «Новости».

Но кроме российского оружия, иностранным боевикам также грозит и «дружественный огонь» от их украинских союзников, рассказал бывший американский военнослужащий Майкл, имеющий опыт боев на Ближнем Востоке.

«Попав не к тому командиру, ты можешь стать просто пушечным мясом. Очень опасно находиться на поле боя, не наладив взаимодействие с остальными. Тебя легко могут убить свои», – отметил экс-военнослужащий ВС США.

Кроме того, по словам Майкла, иностранцы сталкиваются с сильной коррупцией в рядах ВСУ, что затрудняет выполнение ими боевых задач. «Пропадает [из-за коррупции] даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Нет бронежилетов, нет аптечек первой помощи. Мы все хотим воевать, но они не облегчают нам жизнь», – пояснил американский наемник.

Другой западный боевик, которого издание называет опытным снайпером, получил задание возглавить группу из четырех украинских добровольцев для нападения на позиции российских снайперов. Но оказалось, что командование ВСУ собиралось отправить против высококвалифицированных военных профессионалов местных крестьян, вооруженных охотничьими ружьями и никогда «не убивавших никого опаснее лисы». В результате наемнику пришлось отменить операцию, которую он назвал «нелепым заданием для самоубийц».

Британец Мэтт Робинсон в беседе с газетой напрямую заявил, что основная цель большинства приехавших с Запада иностранцев – пострелять в людей. Он посетовал, что из-за большой роли артиллерии в боевых действиях не все получают такую возможность. «У тебя гораздо больше шансов быть убитым снарядом задолго до того, как ты получишь возможность пострелять в кого-нибудь, хотя именно этого хочет большинство приехавших», – заявил уроженец Йоркшира.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.

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