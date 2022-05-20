Михаил Онуфриенко оценил желание офиса Зеленского «искоренить русских» в Харькове

«Заявление Михаила Подоляка однозначно попадает под статью международного уголовного права. Однако это уже никого не волнует. Официальному Киеву можно все только потому, что они ведут войну с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД харьковский политолог Михаил Онуфриенко. Ранее советник главы офиса президента Украины захотел дерусифицировать Харьков и Донбасс.

«Подоляк выступает в духе всех украинских политиков. Складывается впечатление, что их рейтинг и условные «премиальные» напрямую зависят от того, насколько менее адекватными и более агрессивными будут их заявления по отношению к русским и России», – сказал харьковский политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко.

«Что касается содержания заявления Подоляка, там же он сказал, что необходимо физически уничтожать военнослужащих России. То есть он полностью опровергает международные правила обращения с военнопленными. Более того, эти слова попадают под уголовные статьи как международного права, так и украинского законодательства. Но это, очевидно, никого не волнует», – подчеркнул собеседник.

«Поэтому нам еще не раз придется услышать заявления, схожие по содержанию со словами советника Зеленского. В отношении Украины уже не звучат упреки за пропаганду национализма или расстрела пленных. Напомню, в 2015 году Конгресс США запретил оказывать любую помощь батальону «Азов». Но сегодня мы видим, что этот документ просто игнорируется. Киеву разрешили делать все что угодно просто потому, что они ведут войну с Россией. И нам придется учитывать это при планировании военных операций», – заключил Онуфриенко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области, сообщило издание «Страна.ua».

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», – приводит РИА «Новости» слова советника главы офиса президента Украины, сказанные в эфире телемарафона. Подоляк также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».

Кроме того, Подоляк призвал к максимальной жестокости в отношении российских военных и граждан Украины, которые симпатизируют России. «Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко и для коллаборантов, и для российских военных. Нам нужна акватория Азовского моря», – добавил он.

Накануне экс-президент США Джордж Буш в ходе разговора с «Владимиром Зеленским», роль которого исполнили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, заявил, что миссия Украины «состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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