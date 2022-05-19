Кононенко удивился замене Галкина на Цискаридзе на Первом канале

«Если оценивать вербальные сценические возможности Максима Галкина и Николая Цискаридзе, то я боюсь, что сравнение будет не в пользу Николая Цискаридзе», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя назначение артиста Цискаридзе постоянным ведущим в передаче «Сегодня вечером» вместо юмориста Галкина.

СМИ сообщают, что телеведущего Максима Галкина, который ранее уволился с Первого канала и уехал из страны, в передаче «Сегодня вечером» на постоянной основе заменит народный артист России Николай Цискаридзе. Уточняется, что он приезжает из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы записать сразу несколько выпусков программы.

«Я, честно говоря, программу, которую вел Максим Галкин, никогда не смотрел, поскольку я вообще не смотрю телевизор уже много лет. Поэтому мне трудно судить. Но если оценивать вербальные сценические возможности Максима Галкина и Николая Цискаридзе, то я боюсь, что сравнение будет не в пользу Николая Цискаридзе», – говорит Кононенко.

По его мнению, артист балета однозначно лучше танцует, нежели юморист, однако Галкин имеет богатый опыт на телевидении в роли ведущего, поэтому затмить его будет сложно многим российским артистам.

«Цискаридзе, конечно, танцует лучше, чем Галкин, но говорит, я думаю, хуже. Да и вообще эта замена, лично для меня, удивительная и не очень адекватная», – заключил собеседник.

Напомним, в конце февраля в своих социальных сетях Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.

В апреле стало известно, что артист уволился с Первого канала. На данный момент юморист со своей супругой певицей Аллой Пугачевой уехали из России и проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле.