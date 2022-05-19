Грузинский эксперт оценил идею «отдельного ЕС» для Грузии, Молдавии и Украины

Предложение главы Евросовета Шарля Мишеля создать отдельный Евросоюз для Украины, Грузии, Молдавии и Балканских стран является «зондированием почвы», – заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт по международным отношениям Сосо Цинцадзе.

«ЕС столкнулся сейчас со многими проблемами непосредственно внутри организации. Поэтому на данном этапе предложение Шарля Мишеля – это только идея. Сложно сказать, во что она может вылиться. Пока четких очертаний нет», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Принимать бедные страны в ЕС никто не хочет, это дорогое удовольствие. Но и отталкивать нельзя, это исключено», – считает он.

По мнению Сосо Цинцадзе, скорее всего, взаимоотношения ЕС с потенциальными новыми членами будут складываться по формуле, согласно которой «процесс пути в организацию, подразумевающий реформы, не менее важен, чем само членство».

«А это – многолетний процесс. Даже статус кандидата в члены Евросоюза – это только скромный шажок», – отметил он.

«Сейчас ЕС будет концентрироваться на уговоры Венгрии. НАТО занята разрешением противоречий между Турцией и подавшими заявками Швецией и Финляндией. Все это создает много головной боли, а в Европе ее не хотят», - сказал аналитик.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз и в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы.